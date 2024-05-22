https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-23-24-25-i-26-maya-1051158563.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23, 24, 25 и 26 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23, 24, 25 и 26 мая

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T19:30+0300

2024-05-22T19:30+0300

2024-05-22T20:44+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В четверг, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Со второй половины дня в пятницу, 24 мая, - облачная погода, в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды от +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии