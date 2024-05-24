https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/pervoe-zasedanie-krymsko-abkhazskogo-delovogo-soveta-provedut-osenyu-2024-goda-1051165505.html
Первое заседание Крымско-абхазского делового совета проведут осенью 2024 года
Первое заседание Крымско-абхазского делового совета проведут осенью 2024 года
Sputnik Абхазия
На заседании межправкомиссии было принято решение о создании Крымско-абхазского делового совета. 24.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-24T13:57+0300
2024-05-24T13:57+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Первое заседание Крымско-абхазского делового совета планируют провести осенью 2024 года в Сухуме. Об этом сообщил в беседе с ТАСС вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. На заседании обсудят планы по поставкам продукции из Абхазии в Крым и из Крыма в Абхазию. По словам Мурадова, прямые поставки важны, так как позволяют значительно снизить цены для покупателей в республиках. Это касается вин и фруктов, кондитерских изделий, электроинструмента, сварочного оборудования, которое производят крупные заводы в Симферополе.Также на заседании обсудят создание совместного туристического продукта. "Морская линия между Ялтой и Сухумом будет востребована. Возможно создание совместного туристического продукта, когда туристы из Абхазии на морском прогулочном корабле смогут прибыть в Крым и осмотреть достопримечательности полуострова в Керчи, Феодосии, Ялте, Севастополе, так же и туристы из Крыма смогут посетить Абхазию морем. Мы над этим работаем", — сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/sovmestnyy-delovoy-sovet-sozdadut-abkhaziya-i-krym-1050714320.html
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Первое заседание Крымско-абхазского делового совета проведут осенью 2024 года
13:57 24.05.2024 (обновлено: 13:59 24.05.2024)
На заседании межправкомиссии было принято решение о создании Крымско-абхазского делового совета.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Первое заседание Крымско-абхазского делового совета планируют провести осенью 2024 года в Сухуме. Об этом сообщил в беседе с ТАСС вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
На заседании обсудят планы по поставкам продукции из Абхазии в Крым и из Крыма в Абхазию. По словам Мурадова, прямые поставки важны, так как позволяют значительно снизить цены для покупателей в республиках. Это касается вин и фруктов, кондитерских изделий, электроинструмента, сварочного оборудования, которое производят крупные заводы в Симферополе.
Также на заседании обсудят создание совместного туристического продукта.
"Морская линия между Ялтой и Сухумом будет востребована. Возможно создание совместного туристического продукта, когда туристы из Абхазии на морском прогулочном корабле смогут прибыть в Крым и осмотреть достопримечательности полуострова в Керчи, Феодосии, Ялте, Севастополе, так же и туристы из Крыма смогут посетить Абхазию морем. Мы над этим работаем", — сказал он.