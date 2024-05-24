https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-rydvana-khan-ipa-napravleno-v-verkhovnyy-sud-abkhazii-1051166228.html

Уголовное дело по факту убийства Рыдвана Хан-ипа направлено в Верховный суд Абхазии

Уголовное дело по факту убийства Рыдвана Хан-ипа направлено в Верховный суд Абхазии

Sputnik Абхазия

Ойбек Саломов и Али Ибрагимов подозреваются в совершении умышленного убийства по найму, группой лиц по предварительному сговору. 24.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-24T16:05+0300

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СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Уголовное дело по факту убийства Рыдвана Хан-ипа направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В совершении умышленного убийства по найму, группой лиц по предварительному сговору подозреваются гражданин Узбекистана Ойбек Саломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов.По данным Генпрокуратуры, подозреваемые, по найму лидеров иностранной преступной группировки Йылмаз Эрджана, за вознаграждение в размере 80 000 долларов, прибыли 3 августа 2023 года из Турции для совершения убийства. 6 августа 2023 года подозреваемый Ибрагимов, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Джонуа в Сухуме, выстрелил не менее 7 раз в Хан-ипа. От множественных ранений мужчина скончался на месте.Саломов и Ибрагимов находятся под стражей. Объявленных в розыск подозреваемых Саломова и Ибрагимова задержали в Гале 7 августе 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-rydvana-khan-ipa-1047398696.html

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