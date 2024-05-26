https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-maya-1051176670.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 26.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-26T16:23+0300
2024-05-26T16:23+0300
2024-05-26T16:23+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В понедельник, 27 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С. Волнение моря – 1-2 балла.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. В понедельник, 27 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +16°С. Волнение моря – 1-2 балла.