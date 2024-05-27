https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/mid-popytki-gruzinskogo-rukovodstva-vernut-abkhaziyu-v-sostav-gruzii-besperspektivny-1051185086.html
МИД: попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии бесперспективны
МИД: попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии бесперспективны
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, заявил МИД Абхазии. 27.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-27T19:33+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, заявил МИД Абхазии.В ведомстве подчеркнули, что подобные популистские заявления в Грузии о намерении вернуть контроль над Абхазией и вступить в ЕС в 2030-м, направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская мечта — вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/shamba-zadachi-abkhazii--stroit-nezavisimoe-gosudarstvo-razvivat-i-ukreplyat-svoyu-1051177132.html
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абхазия, грузия, политика
МИД: попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии бесперспективны
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, заявил МИД Абхазии.
"Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что подобные популистские заявления в Грузии о намерении вернуть контроль над Абхазией и вступить в ЕС в 2030-м, направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская мечта — вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.