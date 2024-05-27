https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/mid-popytki-gruzinskogo-rukovodstva-vernut-abkhaziyu-v-sostav-gruzii-besperspektivny-1051185086.html

МИД: попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии бесперспективны

МИД: попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии бесперспективны

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, заявил МИД Абхазии. 27.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-27T19:33+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, заявил МИД Абхазии.В ведомстве подчеркнули, что подобные популистские заявления в Грузии о намерении вернуть контроль над Абхазией и вступить в ЕС в 2030-м, направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская мечта — вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/shamba-zadachi-abkhazii--stroit-nezavisimoe-gosudarstvo-razvivat-i-ukreplyat-svoyu-1051177132.html

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