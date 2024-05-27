https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/namotat-na-mus-nepravosudnoe-pravosudie-1051182679.html

Намотать на МУС: неправосудное правосудие

Намотать на МУС: неправосудное правосудие

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 27.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-27T17:29+0300

2024-05-27T17:29+0300

2024-05-27T17:33+0300

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Алексей Ломия, SputnikВ медиасфере разгорелись нешуточные споры. Все затаились и ждут, решится ли Международный уголовный суд привлечь к ответственности премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за преступления против человечности при проведении военной операции в секторе Газа. Может, и не очень уместно в данном случае, но не удивлюсь, если букмекерские конторы начнут принимать ставки.В тупикеУбежденные сторонники справедливости уверены, что решению быть. А как иначе?! Ведь неадекватность израильской военщины, чрезмерность и несоразмерность применяемых средств, беспрецедентное число жертв среди мирного населения уже не отрицают даже ярые сторонники Израиля, такие как США и европейские страны. Более того, Пентагон приостановил поставку авиационных бомб, якобы именно ими ЦАХАЛовские летчики наносят непоправимый ущерб городским застройкам в Газе, что неминуемо влечет за собой гибель женщин, стариков и детей.Другие, умеренные скептики и реалисты, считают, что такого быть не может, и руководство Израиля избежит ответственности. Все события после Второй мировой войны неоднократно убеждали нас, что этой стране можно все. И гарантом этой вседозволенности всегда выступали самые надежные союзники Израиля – Соединенные Штаты Америки и страны НАТО.Но, если хотите, пикантность этой ситуации заключается в том, что МУС сам себя загнал в тупик, утвердив ордер на арест президента России Владимира Путина по надуманному обвинению в похищении детей из Украины. Абсурдность этого решения уже подтвердилась тем, что дети нашлись. И не в Саратове, не в Екатеринбурге и даже не в Москве, а в центре Европы – в Германии. Правда, после такого поворота событий никто ордер на арест не отменял, да и не мудрено. Все здравомыслящие на планете Земля люди понимали и понимают, чем обусловлена выдача такого ордера, кто за этим стоит и кто руководит на самом деле так называемым правосудием на Западе.Друзьям все, остальным судНо даже при всем при этом становится жутковато. Кому мы доверяем судьбы людей? О какой справедливости можно говорить? Где искать правду, когда в ответ на закономерные претензии последовали прямые угрозы. То обещают ввести индивидуальные санкции, то даже перешли на откровенный шантаж. Прокурор Международного суда Хан, призывая своих главных критиков к здравомыслию, приводит весьма веские доводы. Чего стоит то, как он одернул британский истеблишмент. Он совершенно справедливо напомнил Лондону, что в ответ на теракты со стороны ИРА, когда погибали и мирные граждане, и полицейские, и военные, никто же не стал бомбить Белфаст пятисоткилограммовыми фугасными бомбами, складывать за доли секунд многоэтажки, больницы и учебные заведения.Верхом цинизма, двуличности был комментарий госсекретаря США Энтони Блинкена. Он вдруг решил проявить юридическую подкованность и напомнил МУС, что решение этого суда не может быть исполнено, если оно принимается в отношении должностных лиц и граждан страны, которые не признают МУС. Стоит ли напоминать ему , как он же призывал все страны мира немедленно арестовывать президента России Владимира Путина, где бы он ни появился, согласно ордеру МУСа. Неужели политик такого высокого ранга, как Блинкен, не в курсе, что Россия не признает решения МУС! И даже их покорная слуга – Украина – тоже не признает. В конце концов воспользовался бы интернетом что ли, погуглил бы на досуге.Тут истина такова, что если МУС откажется от преследования Нетаньяху и Галанта, то его пора распускать. Никакого другого мнения тут и быть не может. Уж слишком все цинично до безобразия, уж слишком все просто и понятно. Зачем миру содержать такую бесполезную структуру – теперь в этом не надо будет убеждать кого-либо.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180319/palestina-sobiraetsya-podat-isk-protiv-izrailya-v-mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-1023442906.html

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колумнисты, суд, в мире, сектор газа