https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/aslan-bzhaniya-obsudil-vzaimodeystvie-s-sootechestvennikami-v-turtsii-s-vadimom-kharaziya-1051191777.html

Аслан Бжания обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Вадимом Харазия

Аслан Бжания обсудил взаимодействие с соотечественниками в Турции с Вадимом Харазия

Sputnik Абхазия

День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается 21 мая. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T18:16+0300

2024-05-28T18:16+0300

2024-05-28T18:16+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1c/1051191577_64:0:1118:593_1920x0_80_0_0_0a24ac6d7a06a5e44a8220595594282b.jpg

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с делегацией, участвовавшей в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Делегацию возглавлял председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия. Он рассказал о встречах с членами Федерации Абхазских культурных центров с Советом старейшин. ""Уже сделано немало, однако останавливаться мы не намерены, напротив, необходимо придать импульс к развитию связей Абхазии с ее соотечественниками, проживающими за рубежом. Они должны знать, что Абхазия – наш общий дом и мы заинтересованы в том, чтобы они вернулись на Родину. Совместно мы сможем строить процветающее, развитое государство", – сказал Аслан Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-otmetili-v-abkhazii-1051142829.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости