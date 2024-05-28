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Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО
Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО
Sputnik Абхазия
Украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году, сообщили в ведомстве. 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T19:22+0300
2024-05-28T19:22+0300
2024-05-28T19:29+0300
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Украина планирует использовать токсичные вещества в зоне спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Россия фиксировала случаи применения вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска. Кроме того, украинские военные использовали американские газовые гранаты с веществом CS на Краснолиманском и Богуславском направлениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/rossiyskie-voennye-osvobodili-ivanovku-v-kharkovskoy-oblasti--1051180847.html
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россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО
19:22 28.05.2024 (обновлено: 19:29 28.05.2024)
Украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году, сообщили в ведомстве.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Украина планирует использовать токсичные вещества в зоне спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Об этом свидетельствуют запросы Киева на поставку антидотов, противогазов и других средств защиты.
Россия фиксировала случаи применения вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска. Кроме того, украинские военные использовали американские газовые гранаты с веществом CS на Краснолиманском и Богуславском направлениях.