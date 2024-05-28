https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/minoborony-ukraina-planiruet-ispolzovat-khimoruzhie-v-zone-svo-1051192073.html

Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО

Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО

Sputnik Абхазия

Украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году, сообщили в ведомстве. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T19:22+0300

2024-05-28T19:22+0300

2024-05-28T19:29+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Украина планирует использовать токсичные вещества в зоне спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Россия фиксировала случаи применения вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска. Кроме того, украинские военные использовали американские газовые гранаты с веществом CS на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/rossiyskie-voennye-osvobodili-ivanovku-v-kharkovskoy-oblasti--1051180847.html

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