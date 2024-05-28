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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/minoborony-ukraina-planiruet-ispolzovat-khimoruzhie-v-zone-svo-1051192073.html
Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО
Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО
Sputnik Абхазия
Украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году, сообщили в ведомстве. 28.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Украина планирует использовать токсичные вещества в зоне спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Россия фиксировала случаи применения вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска. Кроме того, украинские военные использовали американские газовые гранаты с веществом CS на Краснолиманском и Богуславском направлениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/rossiyskie-voennye-osvobodili-ivanovku-v-kharkovskoy-oblasti--1051180847.html
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россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс

Минобороны России: Украина планирует использовать химоружие в зоне СВО

19:22 28.05.2024 (обновлено: 19:29 28.05.2024)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области
Испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Украинские неонацисты впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году, сообщили в ведомстве.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Украина планирует использовать токсичные вещества в зоне спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Об этом свидетельствуют запросы Киева на поставку антидотов, противогазов и других средств защиты.
Россия фиксировала случаи применения вещества хлорпикрин, зачастую в смеси с хлорацетофеноном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска. Кроме того, украинские военные использовали американские газовые гранаты с веществом CS на Краснолиманском и Богуславском направлениях.
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