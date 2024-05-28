https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/nato-otrabatyvaet-nanesenie-yadernykh-udarov-po-rossii-1051187884.html

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Sputnik Абхазия

В последнее время часть стран НАТО стала рассуждать о прямом вмешательстве в украинсий конфликт. Кремль назвал такие идеи "беспрецедентным витком эскалации... 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T12:59+0300

2024-05-28T12:59+0300

2024-05-28T14:34+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.Кулишов подчеркнул, что ситуация требует принятия адекватных мер по охране рубежей. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право атаковать "военные цели на территории России", и что некоторые страны альянса уже сняли ограничения по ударам. По мнению Столтенберга, "пришло время снять и другие ограничения".На фоне этих заявлений по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений ЮВО, в которых отрабатывается, в том числе применение нестратегического ядерного оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/khazin-stepen-mirovoy-konfrontatsii-podkhodit-k-tochke-kipeniya-1051136263.html

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