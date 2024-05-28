НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
12:59 28.05.2024 (обновлено: 14:34 28.05.2024)
© Sputnik / Алексей Витвицкий/
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В последнее время часть стран НАТО стала рассуждать о прямом вмешательстве в украинсий конфликт. Кремль назвал такие идеи "беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер".
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.
"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", – сказал он.
Кулишов подчеркнул, что ситуация требует принятия адекватных мер по охране рубежей.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право атаковать "военные цели на территории России", и что некоторые страны альянса уже сняли ограничения по ударам. По мнению Столтенберга, "пришло время снять и другие ограничения".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть право атаковать "военные цели на территории России", и что некоторые страны альянса уже сняли ограничения по ударам. По мнению Столтенберга, "пришло время снять и другие ограничения".
На фоне этих заявлений по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений ЮВО, в которых отрабатывается, в том числе применение нестратегического ядерного оружия.