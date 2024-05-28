https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/odissey-bigvava-naznachen-io-ministra-inostrannykh-del-abkhazii-1051192637.html

Одиссей Бигвава назначен и.о. министра иностранных дел Абхазии

Одиссей Бигвава назначен и.о. министра иностранных дел Абхазии

Sputnik Абхазия

Инал Ардзинба был освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии 7 мая 2024 года, исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на Ираклия... 28.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава был назначен исполняющим обязанности главы ведомства, сообщает пресс-служба президента республики.Соответствующий указ подписал во вторник 28 мая президент Аслан Бжания.Этим же указом замминистра Ираклий Тужба был освобожден от исполнения обязанностей министра иностранных дел. С 17 ноября 2021 года ведомство возглавлял Инал Ардзинба, который покинул пост 7 мая 2024 года. После этого и.о. министра был назначен Ираклий Тужба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/gvindzhiya-ob-uchrezhdenii-mid-abkhazii-vazhnaya-vekha-v-istorii-respubliki-1051113206.html

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