https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/odissey-bigvava-naznachen-io-ministra-inostrannykh-del-abkhazii-1051192637.html
Одиссей Бигвава назначен и.о. министра иностранных дел Абхазии
Одиссей Бигвава назначен и.о. министра иностранных дел Абхазии
Sputnik Абхазия
Инал Ардзинба был освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии 7 мая 2024 года, исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на Ираклия... 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T20:05+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава был назначен исполняющим обязанности главы ведомства, сообщает пресс-служба президента республики.Соответствующий указ подписал во вторник 28 мая президент Аслан Бжания.Этим же указом замминистра Ираклий Тужба был освобожден от исполнения обязанностей министра иностранных дел. С 17 ноября 2021 года ведомство возглавлял Инал Ардзинба, который покинул пост 7 мая 2024 года. После этого и.о. министра был назначен Ираклий Тужба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240517/gvindzhiya-ob-uchrezhdenii-mid-abkhazii-vazhnaya-vekha-v-istorii-respubliki-1051113206.html
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абхазия, новости, мид абхазии
Одиссей Бигвава назначен и.о. министра иностранных дел Абхазии
Инал Ардзинба был освобожден от должности министра иностранных дел Абхазии 7 мая 2024 года, исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на Ираклия Тужба.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik.
Замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава был назначен исполняющим обязанности главы ведомства, сообщает
пресс-служба президента республики.
Соответствующий указ подписал во вторник 28 мая президент Аслан Бжания.
Этим же указом замминистра Ираклий Тужба был освобожден от исполнения обязанностей министра иностранных дел.
С 17 ноября 2021 года ведомство возглавлял Инал Ардзинба, который покинул пост 7 мая 2024 года. После этого и.о. министра был назначен Ираклий Тужба.