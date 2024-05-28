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Почти 30 попыток прорыва украинских ДРГ в Россию пресекли с начала СВО
Почти 30 попыток прорыва украинских ДРГ в Россию пресекли с начала СВО
Sputnik Абхазия
Особая активность украинских диверсантов была отмечена в ходе подготовки и проведения выборов президента России, которые прошли в марте 2024 года. 28.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. С начала проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года российские погранслужбы вместе с ВС России пресекли 29 попыток прорыва украинских вооруженных формирований, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены. В ходе боевых столкновений на границе противник нес потери в живой силе и военной технике. Обстановку на границе между Россией и Украиной и в приграничных регионах Владимир Кулишов назвал "напряженной".Кроме того, в прошлом году в страну не пустили более 5 тысяч человек, связанных с украинскими спецслужбами и террористическими организациями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/fsb-likvidirovala-ukrainskogo-diversanta-v-leningradskoy-oblasti-1050968071.html
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россия, фсб, новости, пограничное управление фсб рф, украина
Почти 30 попыток прорыва украинских ДРГ в Россию пресекли с начала СВО
09:03 28.05.2024 (обновлено: 10:18 28.05.2024)
Особая активность украинских диверсантов была отмечена в ходе подготовки и проведения выборов президента России, которые прошли в марте 2024 года.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik.
С начала проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года российские погранслужбы вместе с ВС России пресекли 29 попыток прорыва украинских вооруженных формирований, рассказал в интервью РИА Новости
руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
"При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", – сказал Кулишов.
Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены. В ходе боевых столкновений на границе противник нес потери в живой силе и военной технике.
Обстановку на границе между Россией и Украиной и в приграничных регионах Владимир Кулишов назвал "напряженной".
Кроме того, в прошлом году в страну не пустили более 5 тысяч человек, связанных с украинскими спецслужбами и террористическими организациями.