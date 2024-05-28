https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/pochti-30-popytok-proryva-ukrainskikh-drg-v-rossiyu-presekli-s-nachala-svo-1051186069.html

Почти 30 попыток прорыва украинских ДРГ в Россию пресекли с начала СВО

Почти 30 попыток прорыва украинских ДРГ в Россию пресекли с начала СВО

Sputnik Абхазия

Особая активность украинских диверсантов была отмечена в ходе подготовки и проведения выборов президента России, которые прошли в марте 2024 года. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T09:03+0300

2024-05-28T09:03+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. С начала проведения военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года российские погранслужбы вместе с ВС России пресекли 29 попыток прорыва украинских вооруженных формирований, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены. В ходе боевых столкновений на границе противник нес потери в живой силе и военной технике. Обстановку на границе между Россией и Украиной и в приграничных регионах Владимир Кулишов назвал "напряженной".Кроме того, в прошлом году в страну не пустили более 5 тысяч человек, связанных с украинскими спецслужбами и террористическими организациями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/fsb-likvidirovala-ukrainskogo-diversanta-v-leningradskoy-oblasti-1050968071.html

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