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Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T21:58+0300
2024-05-28T21:58+0300
2024-05-28T22:24+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В среду, 29 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен дождь разной интенсивности, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +18°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 мая
21:58 28.05.2024 (обновлено: 22:24 28.05.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В среду, 29 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен дождь разной интенсивности, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.