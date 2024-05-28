https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-29-maya-1051193165.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T21:58+0300

2024-05-28T21:58+0300

2024-05-28T22:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050775392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f3db41fd75cf7152c2bb86d2c2fa3ea.jpg

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В среду, 29 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен дождь разной интенсивности, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +18°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии