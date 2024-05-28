https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/sud-zavershil-rassmotrenie-dela-v-otnoshenii-galskikh-militsionerov-1051189189.html

Суд завершил рассмотрение дела в отношении галских милиционеров

Суд завершил рассмотрение дела в отношении галских милиционеров

Sputnik Абхазия

Виталий Карбая был избит сотрудниками милиции после задержания и скончался в больнице через день после освобождения. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T15:28+0300

2024-05-28T15:28+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Галский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении милиционеров Альберта Заракуа и Вианора Абшилава, сообщает Генеральная прокуратура. 6 декабря 2023 года Квеквескири задержал находившегося в состоянии алкогольного опьянения Виталия Карбая и доставил его в райотдел ВД. В отсутствии понятых он незаконно произвел личный досмотр задержанного и не задокументировал это. Карбая стал нецензурно выражаться, и Квеквескири ударил его. ⠀ В это же время в дежурную часть вошли Заракуа и Абшилава. Они вместе с Квеквескири стали избивать Карбая и нанесли ему тяжкие телесные повреждения: тупую травму грудной клетки слева с переломом четырех ребер, кровоподтек на верхнем и нижнем веках правого глаза. ⠀ Затем Карбая поместили в изолятор в отсутствии законных оснований, где содержался до освобождения 7 декабря 2023 года. 8 декабря Виталия Карбая доставили в Республиканскую больницу из Галской ЦРБ, 9 декабря он скончался. ⠀ Заракуа и Абшилава были задержаны в феврале 2024 года, Квеквескири был объявлен в розыск. Суд оправдал подсудимых по предъявленным обвинениям, но признал их виновными в халатности. Им был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и наложен годовой запрет на право занимать определенные должности. Они были освобождены в зале суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/ombudsmen-abkhazii-napravila-obrascheniya-v-pravookhranitelnyy-organy-po-faktu-smerti-karbaya-1049416100.html

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