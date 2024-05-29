https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-sergeya-bagapsh-v-dzhgyarde-1051197834.html

Аслан Бжания почтил память Сергея Багапш в Джгярде

Аслан Бжания почтил память Сергея Багапш в Джгярде

Sputnik Абхазия

Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T14:52+0300

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда, сообщает пресс-служба главы государства. Отдать дань памяти второму президенту также пришли вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, посол России Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты, представители общественности, школьники.Сергей Багапш был избран на пост президента в 2004 году и переизбран в 2009 году. Он скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/otets-drug-sosed-i-prezident-pamyati-sergeya-bagapsh-1051194298.html

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