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Аслан Бжания почтил память Сергея Багапш в Джгярде
Аслан Бжания почтил память Сергея Багапш в Джгярде
Sputnik Абхазия
Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. 29.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда, сообщает пресс-служба главы государства. Отдать дань памяти второму президенту также пришли вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, посол России Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты, представители общественности, школьники.Сергей Багапш был избран на пост президента в 2004 году и переизбран в 2009 году. Он скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет.
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Аслан Бжания почтил память Сергея Багапш в Джгярде
14:52 29.05.2024 (обновлено: 14:55 29.05.2024)
Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет.
СУХУМ, 29 мая – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда, сообщает
пресс-служба главы государства.
Отдать дань памяти второму президенту также пришли вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, посол России Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты, представители общественности, школьники.
Сергей Багапш был избран на пост президента в 2004 году и переизбран в 2009 году. Он скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет.