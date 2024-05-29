https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/otets-drug-sosed-i-prezident-pamyati-sergeya-bagapsh-1051194298.html

Отец, друг, сосед и президент: памяти Сергея Багапш

Отец, друг, сосед и президент: памяти Сергея Багапш

Sputnik Абхазия

Второй президент Республики Абхазия Сергей Багапш умер в Москве 29 мая 2011 года на 63-м году жизни. 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T10:27+0300

2024-05-29T10:27+0300

2024-05-29T11:03+0300

в абхазии

абхазия

сергей багапш

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“Жить с верой в добро и людей” – цитата и жизненный принцип второго президента Абхазии Сергея Багапш.Семья и характерСын Сергея Багапш Зураб вспоминает отца с большим уважением и с по-абхазски сдержанной нежностью. Будущего президента страны домочадцы видели редко. График работы главы семейства не совпадал с распорядком дня детворы.Второй президент Абхазии запомнился многим жителям республики как человек с мягким характером, с чем не согласен Зураб. По его словам, Сергей Васильевич любил людей, но был довольно строгим. По крайней мере, в семье. Решения его не обсуждались и беспрекословно выполнялись. Повторять два раза ему не приходилось.В семье Багапш даже сложилась своя форма демократии, когда каждый имел право на свою точку зрения, но делал то, что велел глава.Когда Зураб поступал в юридическую академию в Москве, его отец сказал: "Можешь получить любую отметку, но не делай так, чтобы мне было за тебя стыдно". Еще одной фразой, которая запомнилась на всю жизнь Зурабу Багапш, стала: "Москва – это, конечно, хорошо, но никогда не забывай, кто ты и откуда".За исключением семьи, близких друзей и коллег, немногие знают о том, что Сергей Багапш, несмотря на общее мнение о мягком характере, был довольно вспыльчивым, особенно в молодости.Зураб поделился, что его отец с молодости никому не давал спуску, был "взрывным". Будучи премьер-министром, он вступился за своего гостя, которого пытался обидеть подвыпивший посетитель в сочинском ресторане.Об этом инциденте узнал действующий на тот момент президент Абхазии Владислав Ардзинба.На вопрос о том, что произошло в Сочи, Багапш ответил коротко: "Владислав Григорьевич, будьте уверены, честь Абхазии не пострадала".В юности, рассказывает Зураб, его отец играл в баскетбольной команде и часто выезжал на разные соревнования. Два раза Сергея Багапш арестовывали в Грузии. В первом случае он перевернул стол судей, которые всячески пытались вытянуть победу для тбилисских спортсменов, а во втором – кинул мяч в лицо подсуживающему своим землякам арбитру. Возмущение общественности и болельщиков помогли ему избежать тюремного срока.Родная ДжгярдаУсадьба семьи Багапш расположена почти на самой вершине одного из холмов Джгярды, откуда открывается вид на местные пашни с одной стороны и на заснеженные вершины Кавказского хребта – с другой.Второй президент Абхазии приезжал в Джгярду каждые выходные и наравне со всеми занимался хозяйственными делами. Ни в одном другом месте он не чувствовал себя так уютно, как в этом селе, рассказал его двоюродный брат Валерий Багапш."Он всегда заботился о своем родовом доме. Мог находиться в Сухуме, но душа и сердце его были всегда здесь. Сергей говорил, что ни на одном курорте мира не сможет отдохнуть так, как здесь. Хотя сюда он приезжал больше трудиться, чем отдыхать", – поделился он.Одним из любимых напитков Сергея Багапш был кофе. В хорошую погоду он пил его сидя в беседке. Распитие кофе для бывшего президента было неким ритуалом, который нельзя было проводить в одиночестве. Он всегда звал в свою компанию кого-то из членов семьи, соседей или ребят из охраны. Беседка эта также служила местом встречи с прессой.Сосед второго президента страны Виталий Твидзба вспомнил, что Багапш никогда не переставал быть простым крестьянином, человеком из народа. Он всегда был готов прийти на помощь, даже когда его не просили. Например, один из его соседей очень сильно удивился, когда в его отсутствие президент и другие односельчане собрали его кукурузу и сложили ее в амбаре.Сергей Багапш был заядлым охотником и отменным стрелком, говорят его соседи. На больших зверей он обычно не ходил, предпочитал охотиться на дичь и редко промахивался. Как-то раз за сто выстрелов "подбил" 94 перепелки и одного голубя.Символ суверенитетаИмя Сергея Багапш навсегда связано с признанием независимости Абхазии в 2008 году. Но этой исторической дате предшествовали важные трагические события – война в Южной Осетии и освобождение Кодорского ущелья.Его официальный представитель с 2005 по 2011 год Кристиан Бжания в эфире радио Sputnik отметил, что Багапш всегда понимал, что находившийся в то время у власти президент Грузии Михаил Саакашвили может вновь развязать войну в Абхазии и предупреждал об этом западных коллег. Он говорил, что вне зависимости от того, нападет ли Грузия на Абхазию или Южную Осетию, государства встанут друг за друга, вспоминает офпред.В это сложное время Южную Осетию возглавлял молодой президент Эдуард Кокойты, который в интервью Sputnik признался, что Сергей Багапш был для него не просто коллегой, а старшим братом. Политиков даже связывают родственные узы – Кокойты крестный отец внука Сергея Васильевича.По словам экс-президента, Абхазия и Южная Осетия делали все, чтобы избежать войны с Грузией и активно доносили свою позицию до других стран, но их редко слышали."Мы хотели донести до всего международного сообщества, которое вооружало Грузию в тот период, мы заблаговременно предупреждали всех, что в случае агрессии они несут такую же ответственность, как и Грузия. Но, к большому сожалению, международное сообщество не прислушивалось к нашим мирным инициативам, хотя, поверьте мне, мы делали много чего, уступая своим принципам, ради того, чтобы сохранить мир", – говорит он.Кокойты добавил, что Багапш обладал талантом настоящего дипломата. В беседе он вспомнил об одной из встреч с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Первому слово предоставили главе Южной Осетии, который, как он сам признается, не смог сдержать эмоций и выступал агрессивно. Речь же Багапша была больше похожа на лекцию академика, утверждает Кокойты.Кристиан Бжания вспоминает, как сопровождал Сергея Багапш в поездке в Москву в августе 2008 года, когда встречался председателем правительства Владимиром Путиным. Багапш о многом не говорил, был замкнут в себе, переживал и обсуждал с Эдуардом Кокойты позицию стран.Когда глав государств вызвали на встречу, они четко заявили, что их позиция касательно выбранного самостоятельного пути остается неизменной. И на следующий день Дмитрий Медведев подписал и огласил указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.В тот же день на площади у Совмина Сергей Багапш перед многотысячной толпой граждан Абхазии заявил: "Этот прекрасный день признания нашей республики как независимого государства мы посвятим тем, кто не дожил до этой славной победы, кто умер, кто погиб. Я хочу сказать огромное спасибо матерям, поклониться им за то, что они воспитали детей, принесших нам эту независимость".Признание независимости Абхазии – главное политическое наследие Сергея Багапш, уверен Кристиан Бжания.Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров.Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя.Второго президента Абхазии Сергея Багапш похоронили в его родном селе Джгярда Очамчырского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/chelovek-tverdykh-vzglyadov-sergey-bagapsh-i-ego-glavnoe-nasledie-1050345826.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/ne-dumal-chto-uvizhu-brata-v-posledniy-raz-eduard-kokoyty-o-sergee-bagapsh-1050344119.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/abkhaziya-i-rossiya-mezhgosudarstvennye-otnosheniya--1048446921.html

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