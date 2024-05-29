https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-1051199809.html
Аслан Бжания провел совещание в сухумском аэропорту
Аслан Бжания провел совещание в сухумском аэропорту
Sputnik Абхазия
Соглашение о реконструкции cухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября 2023 год. 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T18:20+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сейчас в аэропорту реставрируют взлетно-посадочную полосу, демонтируют покрытие перрона, герметизируют деформационные швы, монтируют цементно-бетонные заводы. Уже завершена подготовка базы для размещения складов инертных материалов и начались их поставки.Глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе и отметил, что реконструкция ведется в соответствии с установленным графиком. Он подчеркнул, что реализация этого проекта внесет значительный вклад в экономическое развитие Абхазии, так как ее транспортная доступность возрастет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/rekonstruktsiyu-aeroporta-obsudil-badra-gunba-s-zhitelyami-babyschiry-1050658926.html
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абхазия, новости, аслан бжания, сухумский аэропорт
абхазия, новости, аслан бжания, сухумский аэропорт
Аслан Бжания провел совещание в сухумском аэропорту
Соглашение о реконструкции cухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября 2023 год.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В совещании, основной темой которого стала реконструкция воздушной гавани, приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, представители различных служб и ведомств, сотрудники аэропорта.
Сейчас в аэропорту реставрируют взлетно-посадочную полосу, демонтируют покрытие перрона, герметизируют деформационные швы, монтируют цементно-бетонные заводы. Уже завершена подготовка базы для размещения складов инертных материалов и начались их поставки.
Глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе и отметил, что реконструкция ведется в соответствии с установленным графиком. Он подчеркнул, что реализация этого проекта внесет значительный вклад в экономическое развитие Абхазии, так как ее транспортная доступность возрастет.