https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-1051199809.html

Аслан Бжания провел совещание в сухумском аэропорту

Аслан Бжания провел совещание в сухумском аэропорту

Sputnik Абхазия

Соглашение о реконструкции cухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября 2023 год. 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T18:20+0300

2024-05-29T18:20+0300

2024-05-29T18:20+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сейчас в аэропорту реставрируют взлетно-посадочную полосу, демонтируют покрытие перрона, герметизируют деформационные швы, монтируют цементно-бетонные заводы. Уже завершена подготовка базы для размещения складов инертных материалов и начались их поставки.Глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе и отметил, что реконструкция ведется в соответствии с установленным графиком. Он подчеркнул, что реализация этого проекта внесет значительный вклад в экономическое развитие Абхазии, так как ее транспортная доступность возрастет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/rekonstruktsiyu-aeroporta-obsudil-badra-gunba-s-zhitelyami-babyschiry-1050658926.html

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