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Единую систему хранения и защиты данных создадут в Абхазии к концу 2025 года
Единую систему хранения и защиты данных создадут в Абхазии к концу 2025 года
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Программа "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" была утверждена... 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T21:10+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Запуск программы "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" планируется к концу 2025 - началу 2026 года, рассказал зампредседателя Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия."В будущем есть планы по запуску многофункциональных центров по оказанию государственных услуг населению. Для его запуска, необходим центр обработки данных, где будут "жить" и работать все системные составляющие. Это первые шаги к цифровому государству", - сказал Ратия. Программа разделена на три этапа и три года. Первый и второй этапы предполагают разработку инженерной инфраструктуры, обеспечение центра системами энергоснабжения и охлаждения. Эти шаги на стадии завершения. Третий этап заканчивается в 2025 году. Это установка серверного, коммутационного оборудования и создание программного обеспечения, а также подготовка специалистов. До 22 мая Госкомитет принимал конкурсные заявки по приобретению аппаратных, программных и телекоммуникационных средств автоматизированных информационных систем. По словам Ратия, конкурс не состоялся, так как в комиссию поступила лишь одна заявка. Госкомитет планирует объявлять повторный конкурс, и если в нем вновь примет участие лишь одна компания и ее документы будут соответствовать всем нормам и техническому заданию, она будет признана победителем. Кабинет министров Абхазии утвердил программу в ноябре 2022 года. Ее цель – создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. Также программа преследует задачу подготовки специалистов в области обучения и анализа больших данных и информационной безопасности, создания системы информационной безопасности для защиты государственных данных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-utverdil-programmu-po-sozdaniyu-i-zaschite-baz-dannykh-1042881392.html
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Единую систему хранения и защиты данных создадут в Абхазии к концу 2025 года
Программа "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" была утверждена Кабмином Абхазии в ноябре 2022 года.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Запуск программы "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" планируется к концу 2025 - началу 2026 года, рассказал зампредседателя Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия.
Главная цель программы - создать госцентр обработки данных, в котором будут работать такие системы как единый документооборот, хранение данных органов государственной власти, сайты.
"В будущем есть планы по запуску многофункциональных центров по оказанию государственных услуг населению. Для его запуска, необходим центр обработки данных, где будут "жить" и работать все системные составляющие. Это первые шаги к цифровому государству", - сказал Ратия.
Программа разделена на три этапа и три года. Первый и второй этапы предполагают разработку инженерной инфраструктуры, обеспечение центра системами энергоснабжения и охлаждения. Эти шаги на стадии завершения. Третий этап заканчивается в 2025 году. Это установка серверного, коммутационного оборудования и создание программного обеспечения, а также подготовка специалистов.
До 22 мая Госкомитет принимал конкурсные заявки по приобретению аппаратных, программных и телекоммуникационных средств автоматизированных информационных систем. По словам Ратия, конкурс не состоялся, так как в комиссию поступила лишь одна заявка.
Госкомитет планирует объявлять повторный конкурс, и если в нем вновь примет участие лишь одна компания и ее документы будут соответствовать всем нормам и техническому заданию, она будет признана победителем.
Кабинет министров Абхазии утвердил программу в ноябре 2022 года. Ее цель – создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. Также программа преследует задачу подготовки специалистов в области обучения и анализа больших данных и информационной безопасности, создания системы информационной безопасности для защиты государственных данных.