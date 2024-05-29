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Единую систему хранения и защиты данных создадут в Абхазии к концу 2025 года

Единую систему хранения и защиты данных создадут в Абхазии к концу 2025 года

Sputnik Абхазия

Программа "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" была утверждена... 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T21:10+0300

2024-05-29T21:10+0300

2024-05-29T21:10+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Запуск программы "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных" планируется к концу 2025 - началу 2026 года, рассказал зампредседателя Госкомитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия."В будущем есть планы по запуску многофункциональных центров по оказанию государственных услуг населению. Для его запуска, необходим центр обработки данных, где будут "жить" и работать все системные составляющие. Это первые шаги к цифровому государству", - сказал Ратия. Программа разделена на три этапа и три года. Первый и второй этапы предполагают разработку инженерной инфраструктуры, обеспечение центра системами энергоснабжения и охлаждения. Эти шаги на стадии завершения. Третий этап заканчивается в 2025 году. Это установка серверного, коммутационного оборудования и создание программного обеспечения, а также подготовка специалистов. До 22 мая Госкомитет принимал конкурсные заявки по приобретению аппаратных, программных и телекоммуникационных средств автоматизированных информационных систем. По словам Ратия, конкурс не состоялся, так как в комиссию поступила лишь одна заявка. Госкомитет планирует объявлять повторный конкурс, и если в нем вновь примет участие лишь одна компания и ее документы будут соответствовать всем нормам и техническому заданию, она будет признана победителем. Кабинет министров Абхазии утвердил программу в ноябре 2022 года. Ее цель – создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. Также программа преследует задачу подготовки специалистов в области обучения и анализа больших данных и информационной безопасности, создания системы информационной безопасности для защиты государственных данных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-utverdil-programmu-po-sozdaniyu-i-zaschite-baz-dannykh-1042881392.html

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