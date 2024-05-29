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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 мая
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T20:38+0300
2024-05-29T20:38+0300
2024-05-29T20:38+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В четверг, 30 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и ближе к вечеру ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В четверг, 30 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и ближе к вечеру ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Днем без осадков.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.