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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в мало градиентном барическом поле повышенного давления. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-30T17:44+0300

2024-05-30T17:44+0300

2024-05-30T17:49+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В пятницу, 31 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров в секунду. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, порывы до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии