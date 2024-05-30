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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в мало градиентном барическом поле повышенного давления. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T17:44+0300
2024-05-30T17:44+0300
2024-05-30T17:49+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В пятницу, 31 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров в секунду. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, порывы до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 мая
17:44 30.05.2024 (обновлено: 17:49 30.05.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в мало градиентном барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В пятницу, 31 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 760 миллиметров в секунду.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, порывы до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.