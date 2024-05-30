https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/raskhody-na-sanatornoe-lechenie-grazhdan-abkhazii-vyrosli-v-pyat-raz-s-2019-goda-1051201162.html

Расходы на санаторное лечение граждан Абхазии выросли в пять раз с 2019 года

Расходы на санаторное лечение граждан Абхазии выросли в пять раз с 2019 года

Sputnik Абхазия

Около 70 работающих граждан Абхазии получили пособие по лечению в санаторно-курортных объектах России с начала 2024 года. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-30T09:00+0300

2024-05-30T09:00+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Расходы на путевки в санаторно-курортные объекты для работающих граждан Абхазии выросли в пять раз за пять лет, рассказала Sputnik зампред фонда страхования и труда Ирма Чантурия.Чантурия объяснила, что часть выплат за лечение за пределами Абхазии должны покрыть или организация, в которой работает гражданин, или он сам. Обычно это 30-50% от общей суммы.Эти изменения пришлось принять, так как в последние годы путевки в санаторно-курортные лечебницы значительно подорожали, уточнила она."Санаторно-курортное лечение предоставляется работающим гражданам, чьи организации независимо от формы собственности – бюджетные или внебюджетные – являются плательщиками страховых взносов. Помимо этого, решение отправить сотрудника на санаторно-курортное лечение принимает коллектив, руководитель или соответствующий комитет", – отметила она.При принятии такого решения должны учитываться стаж работы кандидата на отдых и лечение и состояние его здоровья.Для того чтобы охватить максимальное количество людей, которым нужно санаторно-курортное лечение, Фонд соцстрахования и труда Абхазии имеет право отказать тем, кто получал это пособие два года подряд и более."В этом году мы уже отправили около 70 человек. Сейчас в разработке около 30 дел – это примерно 60 человек в июне и июле. До конца года тоже есть заявки", – сказала Чантурия.Она добавила, что летом не все работающие граждане Абхазии желают отправиться на лечение за пределы республики, потому что работают в курортной сфере. Поэтому они предпочитают использовать свое пособие весной или осенью.По словам Чантурия, если бы в Абхазии была достаточно развита область санаторно-курортного лечения, то эти пособия можно было бы использовать внутри страны. Но сегодня в республике функционирует всего два объекта, которые частично отвечают этим требованиям. Среди них санаторий "Самшитовая роща" в Пицунде и оздоровительный комплекс "Черноморская жемчужина" в Очамчырском районе."Не все могу выезжать за пределы Абхазии, все упирается в финансы. Конечно, было бы очень удобно вернуться в старые времена и возродить эту отрасль, когда у нас были прекрасные санатории с хорошей медицинской базой. У нас для этого все есть – и лечебные грязи, и минеральные воды, и великолепный микроклимат, и разные насаждения", – уверена она.В основном работающих граждан Абхазии, которые платят страховые взносы, государство отправляет на лечение в санатории Краснодарского края и Крыма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/posrednik-chanturiya-o-povyshenii-sotsposobiy-v-abkhazii--1049341931.html

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