https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/raskhody-na-sanatornoe-lechenie-grazhdan-abkhazii-vyrosli-v-pyat-raz-s-2019-goda-1051201162.html
Расходы на санаторное лечение граждан Абхазии выросли в пять раз с 2019 года
Расходы на санаторное лечение граждан Абхазии выросли в пять раз с 2019 года
Sputnik Абхазия
Около 70 работающих граждан Абхазии получили пособие по лечению в санаторно-курортных объектах России с начала 2024 года. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Расходы на путевки в санаторно-курортные объекты для работающих граждан Абхазии выросли в пять раз за пять лет, рассказала Sputnik зампред фонда страхования и труда Ирма Чантурия.Чантурия объяснила, что часть выплат за лечение за пределами Абхазии должны покрыть или организация, в которой работает гражданин, или он сам. Обычно это 30-50% от общей суммы.Эти изменения пришлось принять, так как в последние годы путевки в санаторно-курортные лечебницы значительно подорожали, уточнила она."Санаторно-курортное лечение предоставляется работающим гражданам, чьи организации независимо от формы собственности – бюджетные или внебюджетные – являются плательщиками страховых взносов. Помимо этого, решение отправить сотрудника на санаторно-курортное лечение принимает коллектив, руководитель или соответствующий комитет", – отметила она.При принятии такого решения должны учитываться стаж работы кандидата на отдых и лечение и состояние его здоровья.Для того чтобы охватить максимальное количество людей, которым нужно санаторно-курортное лечение, Фонд соцстрахования и труда Абхазии имеет право отказать тем, кто получал это пособие два года подряд и более."В этом году мы уже отправили около 70 человек. Сейчас в разработке около 30 дел – это примерно 60 человек в июне и июле. До конца года тоже есть заявки", – сказала Чантурия.Она добавила, что летом не все работающие граждане Абхазии желают отправиться на лечение за пределы республики, потому что работают в курортной сфере. Поэтому они предпочитают использовать свое пособие весной или осенью.По словам Чантурия, если бы в Абхазии была достаточно развита область санаторно-курортного лечения, то эти пособия можно было бы использовать внутри страны. Но сегодня в республике функционирует всего два объекта, которые частично отвечают этим требованиям. Среди них санаторий "Самшитовая роща" в Пицунде и оздоровительный комплекс "Черноморская жемчужина" в Очамчырском районе."Не все могу выезжать за пределы Абхазии, все упирается в финансы. Конечно, было бы очень удобно вернуться в старые времена и возродить эту отрасль, когда у нас были прекрасные санатории с хорошей медицинской базой. У нас для этого все есть – и лечебные грязи, и минеральные воды, и великолепный микроклимат, и разные насаждения", – уверена она.В основном работающих граждан Абхазии, которые платят страховые взносы, государство отправляет на лечение в санатории Краснодарского края и Крыма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/posrednik-chanturiya-o-povyshenii-sotsposobiy-v-abkhazii--1049341931.html
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Расходы на санаторное лечение граждан Абхазии выросли в пять раз с 2019 года
09:00 30.05.2024 (обновлено: 10:36 30.05.2024)
Около 70 работающих граждан Абхазии получили пособие по лечению в санаторно-курортных объектах России с начала 2024 года.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Расходы на путевки в санаторно-курортные объекты для работающих граждан Абхазии выросли в пять раз за пять лет, рассказала Sputnik зампред фонда страхования и труда Ирма Чантурия.
"Если в 2019 году мы тратили на данный вид пособия (это тоже один из видов пособия) около пяти миллионов рублей, то в прошлом году мы затратили 26 миллионов рублей. Из них 6,5 миллиона рублей вернулось в фонд в виде частичной оплаты", – отметила она.
Чантурия объяснила, что часть выплат за лечение за пределами Абхазии должны покрыть или организация, в которой работает гражданин, или он сам. Обычно это 30-50% от общей суммы.
Эти изменения пришлось принять, так как в последние годы путевки в санаторно-курортные лечебницы значительно подорожали, уточнила она.
"Санаторно-курортное лечение предоставляется работающим гражданам, чьи организации независимо от формы собственности – бюджетные или внебюджетные – являются плательщиками страховых взносов. Помимо этого, решение отправить сотрудника на санаторно-курортное лечение принимает коллектив, руководитель или соответствующий комитет", – отметила она.
При принятии такого решения должны учитываться стаж работы кандидата на отдых и лечение и состояние его здоровья.
Для того чтобы охватить максимальное количество людей, которым нужно санаторно-курортное лечение, Фонд соцстрахования и труда Абхазии имеет право отказать тем, кто получал это пособие два года подряд и более.
"В этом году мы уже отправили около 70 человек. Сейчас в разработке около 30 дел – это примерно 60 человек в июне и июле. До конца года тоже есть заявки", – сказала Чантурия.
Она добавила, что летом не все работающие граждане Абхазии желают отправиться на лечение за пределы республики, потому что работают в курортной сфере. Поэтому они предпочитают использовать свое пособие весной или осенью.
По словам Чантурия, если бы в Абхазии была достаточно развита область санаторно-курортного лечения, то эти пособия можно было бы использовать внутри страны. Но сегодня в республике функционирует всего два объекта, которые частично отвечают этим требованиям. Среди них санаторий "Самшитовая роща" в Пицунде и оздоровительный комплекс "Черноморская жемчужина" в Очамчырском районе.
"Не все могу выезжать за пределы Абхазии, все упирается в финансы. Конечно, было бы очень удобно вернуться в старые времена и возродить эту отрасль, когда у нас были прекрасные санатории с хорошей медицинской базой. У нас для этого все есть – и лечебные грязи, и минеральные воды, и великолепный микроклимат, и разные насаждения", – уверена она.
В основном работающих граждан Абхазии, которые платят страховые взносы, государство отправляет на лечение в санатории Краснодарского края и Крыма.