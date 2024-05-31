https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/bolee-150-semey-vstali-na-uchet-sotsialnoy-sluzhby-abkhazii-s-nachala-2024-god-1051209167.html

Более 150 семей встали на учет социальной службы Абхазии с начала 2024 год

Более 150 семей встали на учет социальной службы Абхазии с начала 2024 год

Sputnik Абхазия

В 157 семьях, которые взяла под свое крыло социальная служба страны, воспитываются 405 детей. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T10:15+0300

2024-05-31T10:15+0300

2024-05-31T12:46+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Более 150 семей встали на учет социальной службы Абхазии с начала 2024 года, рассказала в эфире радио Sputnik начальник службы соцподдержки детей и семей Ольга Мороз.По завершении работы с этими семьями, добавила Мороз, сотрудники социальной службы не перестают участвовать в их жизни. На сегодня без открытия дел под пристальным вниманием соцслужбы находится 372 семьи, где воспитывают 973 ребенка.Сотрудники социальной службы следят за тем, чтобы ребенок находился в безопасности, чтобы в доме были соблюдены санитарные нормы, ребенок должен быть чист и опрятен, также внимание обращают на его отношения с другими членами семьи, на его поведение и психологическое состояние."Принцип нашей работы в том, что мы делаем не вместо семьи, а вместе с семьей. То есть мы им подсказываем, что нужно сделать, как поступить, где получить документ, куда с этим документом обратиться дальше", – рассказала Мороз.По опыту Ольги Мороз, многие семьи в Абхазии не знают о своих правах, которые предоставляет государство, не в курсе о положенных им разных пособиях и пенсиях. Соцслужба помогает этим семьям получить важную информацию об этом и многом другом.Ольга Мороз также рассказала о запущенной в Абхазии в 2014 году программе "патронатные родители". Готовность стать частью программы уже выразили четыре семьи.Профильные службы ставят перед собой первоочередную задачу устранить проблемы, с которыми сталкивается ребенок, и патронатные родители им в этом помогают. На это предусмотрены зарплата семьям, которые взяли под временную опеку ребенка из проблемной семьи, и покрытие расходов на его содержание.По словам Мороз, прибегнуть к услугам патронатных родителей с момента запуска этой программы пока необходимости не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/semya-po-dogovoru-patronatnye-roditeli-poyavyatsya-v-abkhazii-1050650372.html

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