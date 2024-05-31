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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу временами дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Об... 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T20:20+0300
2024-05-31T20:20+0300
2024-05-31T20:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу временами дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем до +25°С.Температура морской воды от +20°С.Волнение морской воды 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 июня
20:20 31.05.2024 (обновлено: 20:55 31.05.2024)
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу временами дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем до +25°С.
Температура морской воды от +20°С.
Волнение морской воды 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.