https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-1-i-2-iyunya-1051238260.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 июня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу временами дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Об... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу временами дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем до +25°С.Температура морской воды от +20°С.Волнение морской воды 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2024

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погода в абхазии