https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/vyyavit-i-zaschitit-kak-rabotaet-sluzhba-sotspodderzhki-detey-i-semey-abkhazii-1051212842.html

Выявить и защитить: как работает служба соцподдержки детей и семей Абхазии

Выявить и защитить: как работает служба соцподдержки детей и семей Абхазии

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik начальник службы соцподдержки детей и семей при Минсоцобеспечения Ольга Мороз рассказала о социально незащищенных семьях, проблемах, с... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T12:00+0300

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По словам Мороз, более 150 семей, в которых воспитываются 405 детей, с начала 2024 года находятся на учете службы соцподдержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения и демографической политики Абхазии.В 2023 году на учете у службы было 289 семей, в которых воспитывалось 476 детей. Без постановки на учет, но "под пристальным вниманием соцслужбы" находятся 372 семьи, где воспитываются 973 ребенка.В интервью Мороз рассказала о проекте патронатных родителей, который был запущен в этом году. Профильные службы ставят перед собой первоочередную задачу устранить проблемы, с которыми сталкивается ребенок, и патронатные родители им в этом помогают. На это предусмотрены зарплата семьям, которые взяли под временную опеку ребенка из проблемной семьи, и покрытие расходов на его содержание, отметила специалист.Семья по договору: патронатные родители появятся в АбхазииПолную версию интервью смотрите на ресурсах Sputnik.

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