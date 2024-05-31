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Выявить и защитить: как работает служба соцподдержки детей и семей Абхазии
Выявить и защитить: как работает служба соцподдержки детей и семей Абхазии
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В интервью радио Sputnik начальник службы соцподдержки детей и семей при Минсоцобеспечения Ольга Мороз рассказала о социально незащищенных семьях, проблемах, с... 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T12:00+0300
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По словам Мороз, более 150 семей, в которых воспитываются 405 детей, с начала 2024 года находятся на учете службы соцподдержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения и демографической политики Абхазии.В 2023 году на учете у службы было 289 семей, в которых воспитывалось 476 детей. Без постановки на учет, но "под пристальным вниманием соцслужбы" находятся 372 семьи, где воспитываются 973 ребенка.В интервью Мороз рассказала о проекте патронатных родителей, который был запущен в этом году. Профильные службы ставят перед собой первоочередную задачу устранить проблемы, с которыми сталкивается ребенок, и патронатные родители им в этом помогают. На это предусмотрены зарплата семьям, которые взяли под временную опеку ребенка из проблемной семьи, и покрытие расходов на его содержание, отметила специалист.Семья по договору: патронатные родители появятся в АбхазииПолную версию интервью смотрите на ресурсах Sputnik.
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Выявить и защитить: как работает служба соцподдержки детей и семей Абхазии
12:00 31.05.2024 (обновлено: 22:51 31.05.2024)
В интервью радио Sputnik начальник службы соцподдержки детей и семей при Минсоцобеспечения Ольга Мороз рассказала о социально незащищенных семьях, проблемах, с которыми сталкиваются специалисты службы и путях их решения.
По словам Мороз, более 150 семей, в которых воспитываются 405 детей, с начала 2024 года находятся на учете службы соцподдержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения и демографической политики Абхазии.
В 2023 году на учете у службы было 289 семей, в которых воспитывалось 476 детей. Без постановки на учет, но "под пристальным вниманием соцслужбы" находятся 372 семьи, где воспитываются 973 ребенка.
В интервью Мороз рассказала о проекте патронатных родителей, который был запущен в этом году. Профильные службы ставят перед собой первоочередную задачу устранить проблемы, с которыми сталкивается ребенок, и патронатные родители им в этом помогают. На это предусмотрены зарплата семьям, которые взяли под временную опеку ребенка из проблемной семьи, и покрытие расходов на его содержание, отметила специалист.
Полную версию интервью смотрите на ресурсах Sputnik.