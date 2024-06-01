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Два человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе

Два человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ в тяжелом состоянии. 01.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-01T21:32+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Мчыщта, сообщил начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба.Оба участника ДТП в тяжелом состоянии доставлены в Гудаутскую ЦРБ. Для проверки обстоятельств произошедшего на место выехала следственная группа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/okolo-16-millionov-rubley-shtrafov-vzyskali-v-abkhazii-za-chetyre-mesyatsa-za-narusheniya-pdd-1051139007.html

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