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Два человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе
Два человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе
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Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ в тяжелом состоянии. 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T21:32+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Мчыщта, сообщил начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба.Оба участника ДТП в тяжелом состоянии доставлены в Гудаутскую ЦРБ. Для проверки обстоятельств произошедшего на место выехала следственная группа.
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Два человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе
Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ в тяжелом состоянии.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Мчыщта, сообщил начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба.
Водитель автомобиля наехал на несовершеннолетнего велосипедиста и въехал в ограждение моста.
Оба участника ДТП в тяжелом состоянии доставлены в Гудаутскую ЦРБ. Для проверки обстоятельств произошедшего на место выехала следственная группа.