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Лев Квициния принял участие в демонстрационных учениях МЧС России
Лев Квициния принял участие в демонстрационных учениях МЧС России
Sputnik Абхазия
С 29 мая по 1 июня в Московской области проходил салон "Комплексная безопасность", в котором приняли участие более 200 представителей почти 40 стран, в том... 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T21:28+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в учениях МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.В них были задействованы более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников. Специалисты МЧС спасли условно пострадавших при наводнениях, авариях на горно-химическом производстве, эвакуировали пассажиров из самолета, тушили природный пожар и воздушное судно, разминировали территорию.Учения стали завершением 15-го Международного салона "Комплексная безопасность 2024", в котором участвовали более 200 представителей 8 международных организаций и почти 40 стран, в том числе Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/ottochit-navyki-ucheniya-abkhazskikh-spasateley-i-silovikov-na-ritse-1050117781.html
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абхазия, мчс абхазии, мчс рф, россия, новости
Лев Квициния принял участие в демонстрационных учениях МЧС России
С 29 мая по 1 июня в Московской области проходил салон "Комплексная безопасность", в котором приняли участие более 200 представителей почти 40 стран, в том числе Абхазии.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в учениях МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Демонстрационные учения состоялись на полигоне Ногинского спасательного центра в Московской области под личным командованием главы МЧС России Александра Куренкова.
В них были задействованы более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников. Специалисты МЧС спасли условно пострадавших при наводнениях, авариях на горно-химическом производстве, эвакуировали пассажиров из самолета, тушили природный пожар и воздушное судно, разминировали территорию.
Учения стали завершением 15-го Международного салона "Комплексная безопасность 2024", в котором участвовали более 200 представителей 8 международных организаций и почти 40 стран, в том числе Абхазии.