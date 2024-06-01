https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/rossiya-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-ukrainskim-energeticheskim-obektam-1051244718.html

Россия нанесла высокоточный удар по украинским энергетическим объектам

Россия нанесла высокоточный удар по украинским энергетическим объектам

Sputnik Абхазия

Российские войска нанесли высокоточные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования в ответ на попытки Киева поразить объекты... 01.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-01T20:54+0300

2024-06-01T20:54+0300

2024-06-01T20:54+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам энергетики Украины, питающим предприятия ВПК, поразили арсеналы хранения западного оружия. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников, также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах. Средства ПВО России за сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS, три авиабомбы Hammer. Всего с начала проведения СВО уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотника, 525 ЗРК, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин РСЗО, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/minoborony-nazvalo-chislo-sdavshikhsya-v-plen-ukrainskikh-voennykh-za-nedelyu-1051236095.html

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