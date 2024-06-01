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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/rossiya-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-ukrainskim-energeticheskim-obektam-1051244718.html
Россия нанесла высокоточный удар по украинским энергетическим объектам
Россия нанесла высокоточный удар по украинским энергетическим объектам
Sputnik Абхазия
Российские войска нанесли высокоточные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования в ответ на попытки Киева поразить объекты... 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T20:54+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам энергетики Украины, питающим предприятия ВПК, поразили арсеналы хранения западного оружия. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников, также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах. Средства ПВО России за сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS, три авиабомбы Hammer. Всего с начала проведения СВО уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотника, 525 ЗРК, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин РСЗО, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/minoborony-nazvalo-chislo-sdavshikhsya-v-plen-ukrainskikh-voennykh-za-nedelyu-1051236095.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Россия нанесла высокоточный удар по украинским энергетическим объектам

20:54 01.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТренировки расчетов ПТРК "Корнет" ЦВО на Авдеевском направлении
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Российские войска нанесли высокоточные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования в ответ на попытки Киева поразить объекты энергетики и транспорта.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам энергетики Украины, питающим предприятия ВПК, поразили арсеналы хранения западного оружия. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников, также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.
Средства ПВО России за сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS, три авиабомбы Hammer.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотника, 525 ЗРК, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин РСЗО, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.
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