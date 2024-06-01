https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/trapsh-o-pogode-v-abkhazii-v-pervoy-polovine-iyunya-leto-zametno-vstupit-v-svoi-prava-1051236227.html

Трапш о погоде в Абхазии в первой половине июня: лето заметно вступит в свои права

Трапш о погоде в Абхазии в первой половине июня: лето заметно вступит в свои права

Sputnik Абхазия

О том, какая погода будет в Абхазии в первой половине июня, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-01T11:01+0300

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абхазия

погода в абхазии

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Трапш о погоде в Абхазии в первой половине июня: лето заметно вступит в свои права Sputnik Абхазия Трапш о погоде в Абхазии в первой половине июня: лето заметно вступит в свои права

В этом году с первых чисел июня уже будет заметно, что лето вступает в свои права, сообщила специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш." 5 - 6 июня температура воздуха будет достигать 25-30 градусов. В основном будут солнечные, теплые, ясные дни, без осадков. Ночью температура воздуха - 15 - 20 градусов, в отдельные дни до 22-23 градусов. Температура морской воды 20 - 22 градуса. В основном будет такая картина. В отдельные же дни погода будет пасмурной, ожидается дождь разной интенсивности, местами ливни", - сказала Трапш.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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