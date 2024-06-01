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В семейной обстановке: Гопия рассказала о работе кризисного центра для детей
В семейной обстановке: Гопия рассказала о работе кризисного центра для детей
Sputnik Абхазия
Кризисный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, был открыт в Абхазии в апреле 2024 года. 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T16:40+0300
2024-06-01T16:40+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Пять детей из нескольких районов Абхазии находятся в открывшемся в апреле 2024 года кризисном центре, рассказала директор кризисного центра Камма Гопия.Социальные педагоги оказывают им всестороннюю помощь, дети посещают центры развития, психологов и нейропсихологов, добавила она.По словам Гопия, также есть вероятность того, что в центр будут определены еще несколько детей, но пока это все на этапе обсуждения.По ее словам, бывают случаи, когда несовершеннолетние уходят из семьи, в том числе, по собственному решению. Есть и дети, которые проживали в неблагополучных семьях, в которых с ними могли жестоко обращаться. Штат кризисного центра состоит из семи социальных педагогов, которые выходят на дежурство по двое. Помимо всего прочего, они также обучают детей жизненным навыкам - вместе с ними готовят еду, убирают, ходят на прогулки. Обстановка в этом центре приближена к семейной, подчеркнула она.Содействие в работе также оказывают психологи и терапевты сухумского центра "Панорама".Пребывание в кризисном центре позитивно влияет на детей, как на их развитие, так и на психологическое состояние, уверена Гопия."Невозможно не заметить перемены в детях. Они видны уже на следующий день, потому что дети оказываются в атмосфере тепла, заботы, любви. С ними контактируют, взаимодействуют, выслушивают их мнение. В это ситуации, конечно, дети меняются", - поделилась Гопия.Что касается сложных случаев, к примеру, когда дети всех называли мамой или папой, то по истечении нескольких месяцев, они научились определять окружающих их людей, стали четче разговаривать и излагать свои мысли.К тому же пройден этап, когда социальные педагоги стали объектами "проверок" со стороны детей. По наблюдениям Каммы Гопия, таким образом дети пытаются понять, насколько новые в их жизни люди добры к ним и можно ли им доверять."Когда я захожу к нам в центр, у меня всегда такое ощущение, что я пришла к кому-то домой, в семью. Это то, к чему мы стремились. Дети свободны. Они не боятся, что их накажут за что-то, им объяснят, если что-то не так. Это тоже ведь этап развития для них", - уточнила она.По словам Гопия, возглавляемый ею центр не предусмотрен для постоянного проживания детей – пребывание в нем может быть только временным. Речь не идет о разлучении детей с родителями, все профильные органы прилагают максимальные усилия для сохранения семей.При этом Гопия не отрицает, что не всегда возможно добиться такого результата. Но кризисный центр дает шанс семьям решить проблемы, с которыми они сталкиваются.К каждому случаю применяется индивидуальный подход и правила кризисного центра не запрещают родителям посещать своих детей, общаться и налаживать отношения, добавила она.
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абхазия, новости, дети
В семейной обстановке: Гопия рассказала о работе кризисного центра для детей
16:40 01.06.2024 (обновлено: 18:46 01.06.2024)
Кризисный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, был открыт в Абхазии в апреле 2024 года.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Пять детей из нескольких районов Абхазии находятся в открывшемся в апреле 2024 года кризисном центре, рассказала директор кризисного центра Камма Гопия.
Социальные педагоги оказывают им всестороннюю помощь, дети посещают центры развития, психологов и нейропсихологов, добавила она.
По словам Гопия, также есть вероятность того, что в центр будут определены еще несколько детей, но пока это все на этапе обсуждения.
"Есть несколько ситуаций, когда существует основания для помещения ребенка в кризисный центр. Например, когда есть угроза его жизни и безопасности, когда дети временно изъяты из семей", - уточнила Гопия.
По ее словам, бывают случаи, когда несовершеннолетние уходят из семьи, в том числе, по собственному решению. Есть и дети, которые проживали в неблагополучных семьях, в которых с ними могли жестоко обращаться.
Штат кризисного центра состоит из семи социальных педагогов, которые выходят на дежурство по двое. Помимо всего прочего, они также обучают детей жизненным навыкам - вместе с ними готовят еду, убирают, ходят на прогулки. Обстановка в этом центре приближена к семейной, подчеркнула она.
Содействие в работе также оказывают психологи и терапевты сухумского центра "Панорама".
Пребывание в кризисном центре позитивно влияет на детей, как на их развитие, так и на психологическое состояние, уверена Гопия.
"Невозможно не заметить перемены в детях. Они видны уже на следующий день, потому что дети оказываются в атмосфере тепла, заботы, любви. С ними контактируют, взаимодействуют, выслушивают их мнение. В это ситуации, конечно, дети меняются", - поделилась Гопия.
Что касается сложных случаев, к примеру, когда дети всех называли мамой или папой, то по истечении нескольких месяцев, они научились определять окружающих их людей, стали четче разговаривать и излагать свои мысли.
К тому же пройден этап, когда социальные педагоги стали объектами "проверок" со стороны детей. По наблюдениям Каммы Гопия, таким образом дети пытаются понять, насколько новые в их жизни люди добры к ним и можно ли им доверять.
"Когда я захожу к нам в центр, у меня всегда такое ощущение, что я пришла к кому-то домой, в семью. Это то, к чему мы стремились. Дети свободны. Они не боятся, что их накажут за что-то, им объяснят, если что-то не так. Это тоже ведь этап развития для них", - уточнила она.
По словам Гопия, возглавляемый ею центр не предусмотрен для постоянного проживания детей – пребывание в нем может быть только временным. Речь не идет о разлучении детей с родителями, все профильные органы прилагают максимальные усилия для сохранения семей.
При этом Гопия не отрицает, что не всегда возможно добиться такого результата. Но кризисный центр дает шанс семьям решить проблемы, с которыми они сталкиваются.
К каждому случаю применяется индивидуальный подход и правила кризисного центра не запрещают родителям посещать своих детей, общаться и налаживать отношения, добавила она.