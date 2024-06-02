https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/abkhaziya-primet-uchastie-vo-vsemirnykh-igrakh-yunykh-sootechestvennikov-v-moskve-1051251633.html

Абхазия примет участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве

Абхазия примет участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве

Sputnik Абхазия

Игры пройдут со 2 по 8 июня, в них примут участие 450 спортсменов из 30 стран мира, в том числе Абхазии, Южной Осетии, Индии, Китая, Швеции. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T16:51+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Команда Абхазии примет участие в VIII Всемирных играх юных соотечественников в Москве, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.Во этом году игры проходят со 2 по 8 июня. В них примут участие 450 спортсменов из более 30 стран мира, включая Египет, Замбию, Индию, Китай, Швецию и Южную Осетию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-otmetili-v-sukhume-1051157914.html

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