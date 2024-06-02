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Абхазия примет участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве
Абхазия примет участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве
Sputnik Абхазия
Игры пройдут со 2 по 8 июня, в них примут участие 450 спортсменов из 30 стран мира, в том числе Абхазии, Южной Осетии, Индии, Китая, Швеции. 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T16:51+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Команда Абхазии примет участие в VIII Всемирных играх юных соотечественников в Москве, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.Во этом году игры проходят со 2 по 8 июня. В них примут участие 450 спортсменов из более 30 стран мира, включая Египет, Замбию, Индию, Китай, Швецию и Южную Осетию.
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Абхазия примет участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве
16:51 02.06.2024 (обновлено: 23:51 02.06.2024)
Игры пройдут со 2 по 8 июня, в них примут участие 450 спортсменов из 30 стран мира, в том числе Абхазии, Южной Осетии, Индии, Китая, Швеции.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik.
Команда Абхазии примет участие в VIII Всемирных играх юных соотечественников в Москве, сообщает
пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
Абхазию будут представлять восемь школьников. Они попробуют свои силы в баскетболе 3х3, шахматах, настольном теннисе и конкурсной программе "Диалоги на русском", где проверят знания по русскому языку и литературе, географии, истории.
Во этом году игры проходят со 2 по 8 июня. В них примут участие 450 спортсменов из более 30 стран мира, включая Египет, Замбию, Индию, Китай, Швецию и Южную Осетию.