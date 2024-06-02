https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/film-studentki-iz-abkhazii-zavoeval-priz-na-festivale-zolotoy-vityaz-1051246952.html

Фильм студентки из Абхазии завоевал приз на фестивале "Золотой витязь"

Фильм студентки из Абхазии завоевал приз на фестивале "Золотой витязь"

Sputnik Абхазия

XXXIII кинофестиваль "Золотой витязь" прошел в Омской области с 22 по 29 мая. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T13:16+0300

2024-06-02T13:16+0300

2024-06-02T13:16+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Фильм студентки из Абхазии Меген Тарба завоевал награду на международном кинофестивале "Золотой витязь" в Омске, сообщает Московская абхазская диаспора.Кинофестиваль духовно-нравственного кино "Золотой витязь" ежегодно проводится с 1992 года под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". За это время в нем показали более 9 тысяч фильмов.В 2024 году фестиваль проходил в Омской области. На нем представили 159 конкурсных и 20 внеконкурсных фильмов от режиссеров из 12 стран - России, Армении, Белоруссии, Германии, Ирана, Испании, Казахстана, Молдавии, Сербии, Сирии, Франции, Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/premera-filma-naura-garmeliya-proydet-na-festivale-v-khanty-mansiyske-1050427261.html

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