https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/istoricheskaya-rech-35-let-vystupleniyu-vladislava-ardzinba-v-moskve-1051212721.html

Историческая речь: 35 лет выступлению Владислава Ардзинба в Москве

Историческая речь: 35 лет выступлению Владислава Ардзинба в Москве

Sputnik Абхазия

Владислав Ардзинба рассказал общественности Советского Союза о политике грузинизации Абхазии при Сталине и Берия, а также о современной ситуации в республике. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T11:28+0300

2024-06-02T11:28+0300

2024-06-02T11:28+0300

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Народный депутат СССР от Абхазии Владислав Ардзинба выступил на первом съезде Верховного Совета ровно 35 лет назад, 2 июня 1989 года."Это выступление имело колоссальное значение, тем более что это было сделано в пику подъема грузинского национального движения. Владислав Григорьевич рассказал всю правду об истории и нынешней ситуации в грузино-абхазских отношениях. Он говорил об искажении национальной политики, о надуманных претензиях к истории Абхазии на попытки изменения истории", – рассказал в интервью Sputnik историк Сослан Салакая.Для того чтобы Владислав Ардзинба смог выступить с достаточно подробной речью, члены абхазской депутатской группы отдали ему время, отведенное им, добавил ученый."Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, и не только в Абхазии и Грузии, но и вообще. После этого Владислав Григорьевич стал одним из лидеров движения автономных республик за повышение их прав, потом возглавил подкомитет по правам автономий", – подчеркнул Салакая.Абхазская часть населения республики восприняла выступление Владислава Ардзинба на первом съезде народных депутатов с большим воодушевлением. Они были восхищены тем, что правду об Абхазии сказали на таком высоком уровне, отметил историк."Это было редкостью. Обычно депутаты или партийные руководители старались избегать таких острых выступлений. Грузинской частью населения Абхазии, да и в самой Грузии это было воспринято с сильным негодованием, Ардзинба и абхазов обвиняли во всех смертных грехах", – заметил он.В Абхазии выступление Ардзинба стало важной вехой для консолидации абхазского народа и стало одной из важнейших предпосылок для объединения населения республики к грядущей Отечественной войне, заключил ученый.В своем выступлении Владислав Ардзинба, в частности, предложил изменить отношения подчинения между республиками и автономиями на договорные, чтобы в случае выхода республики из состава СССР, автономии, входящие в нее, могли самостоятельно выбрать свой дальнейший путь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/lider-natsii-i-osnovatel-sovremennoy-abkhazii-pamyati-vladislava-ardzinba--1051063421.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/pervyy-iz-abkhazov-kak-vladislav-ardzinba-vozglavil-verkhovnyy-sovet-abkhazii-1049582215.html

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