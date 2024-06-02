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МВД проводит проверку по факту ДТП в Рицинском нацпарке
МВД проводит проверку по факту ДТП в Рицинском нацпарке
Sputnik Абхазия
Происшествие случилось 30 мая, водитель спринтера выехал на встречную полосу, из-за чего УАЗ, чтобы избежать столкновения, съехал с трассы. 02.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. МВД Абхазии проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Рицинском нацпарке, сообщает пресс-служба ведомства. Никто из пассажиров в ДТП не пострадал, машины получили незначительные повреждения и водители, решив вопрос без привлечения правоохранительных органов, покинули место происшествия. Личности нарушителей установила ГАИ. Водителя УАЗа, жителя Гудаутского района Инара Чукбар привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. В отношении водителя микроавтобуса, жителя Сочи Ардаша Варелджяна, оформили протокол о пересечении сплошной и создание аварийной ситуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/ostanovka-mashin-i-vykhod-turistov-v-yupsharskom-kanone-zapreschena-1051234641.html
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МВД проводит проверку по факту ДТП в Рицинском нацпарке
22:19 02.06.2024 (обновлено: 22:20 02.06.2024)
Происшествие случилось 30 мая, водитель спринтера выехал на встречную полосу, из-за чего УАЗ, чтобы избежать столкновения, съехал с трассы.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. МВД Абхазии проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Рицинском нацпарке, сообщает пресс-служба ведомства.
Никто из пассажиров в ДТП не пострадал, машины получили незначительные повреждения и водители, решив вопрос без привлечения правоохранительных органов, покинули место происшествия.
Личности нарушителей установила ГАИ. Водителя УАЗа, жителя Гудаутского района Инара Чукбар привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.
В отношении водителя микроавтобуса, жителя Сочи Ардаша Варелджяна, оформили протокол о пересечении сплошной и создание аварийной ситуации.