https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-3-iyunya-1051248767.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T22:26+0300

2024-06-02T22:26+0300

2024-06-02T22:26+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1f/1050637720_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_76a1b6921d4d9da76e712a80a8f55245.jpg

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В понедельник, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии