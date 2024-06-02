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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T22:26+0300
2024-06-02T22:26+0300
2024-06-02T22:26+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В понедельник, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В понедельник, 3 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.