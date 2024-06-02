https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-umanskoe-v-dnr-1051247982.html

Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР

Sputnik Абхазия

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T19:29+0300

2024-06-02T19:29+0300

2024-06-02T19:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной республике, сообщает Министерство обороны России. Средствами ПВО России сбиты два украинских самолета МиГ-29, уничтожены 50 беспилотников, 23 снаряда системы HIMARS, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и противокорабельная ракета "Нептун". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 БПЛА, 526 ЗРК, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин РСЗО, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/rossiya-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-ukrainskim-energeticheskim-obektam-1051244718.html

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