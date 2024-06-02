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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-umanskoe-v-dnr-1051247982.html
Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР
Sputnik Абхазия
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции. 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T19:29+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной республике, сообщает Министерство обороны России. Средствами ПВО России сбиты два украинских самолета МиГ-29, уничтожены 50 беспилотников, 23 снаряда системы HIMARS, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и противокорабельная ракета "Нептун". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 БПЛА, 526 ЗРК, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин РСЗО, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/rossiya-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-ukrainskim-energeticheskim-obektam-1051244718.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР

19:29 02.06.2024
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
Экзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2024
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.
Средствами ПВО России сбиты два украинских самолета МиГ-29, уничтожены 50 беспилотников, 23 снаряда системы HIMARS, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и противокорабельная ракета "Нептун".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 БПЛА, 526 ЗРК, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин РСЗО, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.
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