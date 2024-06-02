https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/s-nachala-goda-v-sukhume-izyali-130-apparatov-dlya-mayninga-1051247686.html
С начала года в Сухуме изъяли 130 аппаратов для майнинга
С начала года в Сухуме изъяли 130 аппаратов для майнинга
Sputnik Абхазия
Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T17:57+0300
2024-06-02T17:57+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. 130 аппаратов для майнинга изъяли в столице Абхазии в период с января по июнь 2024 года. Об этом на расширенном заседании в Администрации президента рассказал глава Сухума Беслан Эшба. В первом квартале 2024 года было проверено 1296 квартир, 545 частных домов и 202 подвала, обнаружено 42 аппарата. Еще 88 выявили в апреле-мае.Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
С начала года в Сухуме изъяли 130 аппаратов для майнинга
Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. 130 аппаратов для майнинга изъяли в столице Абхазии в период с января по июнь 2024 года. Об этом на расширенном заседании в Администрации президента рассказал глава Сухума Беслан Эшба.
В первом квартале 2024 года было проверено 1296 квартир, 545 частных домов и 202 подвала, обнаружено 42 аппарата. Еще 88 выявили в апреле-мае.
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года.