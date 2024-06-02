https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/s-nachala-goda-v-sukhume-izyali-130-apparatov-dlya-mayninga-1051247686.html

С начала года в Сухуме изъяли 130 аппаратов для майнинга

С начала года в Сухуме изъяли 130 аппаратов для майнинга

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T17:57+0300

2024-06-02T17:57+0300

2024-06-02T17:57+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. 130 аппаратов для майнинга изъяли в столице Абхазии в период с января по июнь 2024 года. Об этом на расширенном заседании в Администрации президента рассказал глава Сухума Беслан Эшба. В первом квартале 2024 года было проверено 1296 квартир, 545 частных домов и 202 подвала, обнаружено 42 аппарата. Еще 88 выявили в апреле-мае.Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года.

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