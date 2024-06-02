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СДЭК восстановил движение отправленных посылок
СДЭК восстановил движение отправленных посылок
Sputnik Абхазия
Технический сбой в работе СДЭК 27 мая повлиял на работу приложений и сайта, выдача и прием посылок были приостановлены 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T19:53+0300
2024-06-02T19:53+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. СДЭК восстановил движение отправленных посылок, сообщили в Telegram-канале компании. В ближайшее время их статус на сервисах будет обновлен.Кроме того, со 2 июня возобновилась возможность передачи посылок курьерам, но с ограничениями - не принимаются отправления с услугами "Реверс" и "Клиентский возврат", не работает доставка до постаматов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/sdek-nachal-vydavat-posylki-v-punktakh-vydachi-1051201061.html
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россия, новости
СДЭК восстановил движение отправленных посылок
Технический сбой в работе СДЭК 27 мая повлиял на работу приложений и сайта, выдача и прием посылок были приостановлены
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. СДЭК восстановил движение отправленных посылок, сообщили в Telegram-канале компании.
В ближайшее время их статус на сервисах будет обновлен.
"Ваши посылки уже едут к вам. Если вы не видите движения в сервисе отслеживания, не беспокойтесь, посылка в безопасности, едет к вам и в ближайшее время ее статус будет обновлен", - говорится в публикации.
Кроме того, со 2 июня возобновилась возможность передачи посылок курьерам, но с ограничениями - не принимаются отправления с услугами "Реверс" и "Клиентский возврат", не работает доставка до постаматов.