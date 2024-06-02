https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/sdek-vosstanovil-dvizhenie-otpravlennykh-posylok-1051248322.html

СДЭК восстановил движение отправленных посылок

СДЭК восстановил движение отправленных посылок

Sputnik Абхазия

Технический сбой в работе СДЭК 27 мая повлиял на работу приложений и сайта, выдача и прием посылок были приостановлены 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T19:53+0300

2024-06-02T19:53+0300

2024-06-02T19:53+0300

россия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/02/1051248158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_143a147216ae4b43af8ead78fbafc25a.jpg

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. СДЭК восстановил движение отправленных посылок, сообщили в Telegram-канале компании. В ближайшее время их статус на сервисах будет обновлен.Кроме того, со 2 июня возобновилась возможность передачи посылок курьерам, но с ограничениями - не принимаются отправления с услугами "Реверс" и "Клиентский возврат", не работает доставка до постаматов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/sdek-nachal-vydavat-posylki-v-punktakh-vydachi-1051201061.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости