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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/mezhdunarodnyy-den-zaschity-detey-otmetili-v-sukhume-1051264485.html
Международный день защиты детей отметили в Сухуме
Международный день защиты детей отметили в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Международный день защиты детей отметили в Сухуме. 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T19:30+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Международный день защиты детей отметили в Сухуме. Из-за непогоды праздничные мероприятия перенесли на 3 и 4 июня. В парке имени Тараса Шамба собравшимся показали музыкальный спектакль "Приключение Русалочки", также выступили гимнасты Сухумской детско-юношеской школы. Для детей организовали развлекательную интерактивную программу с танцами и играми. Малыши фотографировались с ростовыми куклами, участвовали в спортивных играх, катались на паровозике. Восьмой год подряд благотворительный фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger" провели акцию "Добрый картофель. Праздник детства". Руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактины Джинджолия рассказала, что вырученные средства от продажи картофеля будут направлены на лечение подопечного фонда Анри Аргун. Еще одна праздничная локация была в парке у Абхазского государственного театра. Там организовали развлекательную программу для детей с участием аниматоров, также прошел конкурс рисунков на асфальте. Кроме того, на театральной площади состоялся праздничный концерт "Ахәыҷра" (Детство), на котором выступили детские хореографические и вокальные коллективы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/aktsiya-dobryy-kartofel-prazdnik-detstva-proshla-v-vosmoy-raz-v-sukhume-1051261628.html
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дети, сухум, администрация города сухум, абхазия
дети, сухум, администрация города сухум, абхазия

Международный день защиты детей отметили в Сухуме

19:30 03.06.2024 (обновлено: 22:15 03.06.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукДень защиты детей отметили в Абхазии
День защиты детей отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Международный день защиты детей отметили в Сухуме.
Из-за непогоды праздничные мероприятия перенесли на 3 и 4 июня.
В парке имени Тараса Шамба собравшимся показали музыкальный спектакль "Приключение Русалочки", также выступили гимнасты Сухумской детско-юношеской школы.
Акция Добрый картофель. Праздник детства ко Международному дню защиты детей в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2024
В Абхазии
Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в восьмой раз в Сухуме
16:50
Для детей организовали развлекательную интерактивную программу с танцами и играми. Малыши фотографировались с ростовыми куклами, участвовали в спортивных играх, катались на паровозике.
Восьмой год подряд благотворительный фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger" провели акцию "Добрый картофель. Праздник детства".
Руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактины Джинджолия рассказала, что вырученные средства от продажи картофеля будут направлены на лечение подопечного фонда Анри Аргун.
Еще одна праздничная локация была в парке у Абхазского государственного театра. Там организовали развлекательную программу для детей с участием аниматоров, также прошел конкурс рисунков на асфальте. Кроме того, на театральной площади состоялся праздничный концерт "Ахәыҷра" (Детство), на котором выступили детские хореографические и вокальные коллективы.
© Sputnik / Томас ТхайцукДень защиты детей отметили в Абхазии
День защиты детей отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень защиты детей отметили в Абхазии
День защиты детей отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей отметили в Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукДень защиты детей отметили в Абхазии
День защиты детей отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей отметили в Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей отметили в Абхазии
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей отметили в Абхазии
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