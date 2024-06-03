https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/mezhdunarodnyy-den-zaschity-detey-otmetili-v-sukhume-1051264485.html

Международный день защиты детей отметили в Сухуме

Международный день защиты детей отметили в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Международный день защиты детей отметили в Сухуме. 03.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Международный день защиты детей отметили в Сухуме. Из-за непогоды праздничные мероприятия перенесли на 3 и 4 июня. В парке имени Тараса Шамба собравшимся показали музыкальный спектакль "Приключение Русалочки", также выступили гимнасты Сухумской детско-юношеской школы. Для детей организовали развлекательную интерактивную программу с танцами и играми. Малыши фотографировались с ростовыми куклами, участвовали в спортивных играх, катались на паровозике. Восьмой год подряд благотворительный фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger" провели акцию "Добрый картофель. Праздник детства". Руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактины Джинджолия рассказала, что вырученные средства от продажи картофеля будут направлены на лечение подопечного фонда Анри Аргун. Еще одна праздничная локация была в парке у Абхазского государственного театра. Там организовали развлекательную программу для детей с участием аниматоров, также прошел конкурс рисунков на асфальте. Кроме того, на театральной площади состоялся праздничный концерт "Ахәыҷра" (Детство), на котором выступили детские хореографические и вокальные коллективы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/aktsiya-dobryy-kartofel-prazdnik-detstva-proshla-v-vosmoy-raz-v-sukhume-1051261628.html

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дети, сухум, администрация города сухум, абхазия