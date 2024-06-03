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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Во вторник, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, туман... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T17:10+0300
2024-06-03T17:10+0300
2024-06-03T22:54+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Во вторник, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии..Атмосферное давление пониженноеВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем до +29°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 июня
17:10 03.06.2024 (обновлено: 22:54 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Во вторник, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии..
Атмосферное давление пониженное
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем до +29°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.