https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-4-iyunya-1051265137.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 июня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Во вторник, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, туман... 03.06.2024, Sputnik Абхазия

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2024-06-03T17:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Во вторник, 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии..Атмосферное давление пониженноеВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем до +29°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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2024

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погода в абхазии