https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-5-iyunya-1051268843.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления и теплый сектор циклона. 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T16:55+0300
2024-06-04T16:55+0300
2024-06-04T16:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049096000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fef022666e7bf9dce3943b09ad8b52f.jpg
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В среду, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049096000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5050675dcba6b5f8b9ffc6724706aff0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления и теплый сектор циклона.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В среду, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.