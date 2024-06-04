https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-5-iyunya-1051268843.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления и теплый сектор циклона. 04.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-04T16:55+0300

2024-06-04T16:55+0300

2024-06-04T16:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. В среду, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии