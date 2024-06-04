https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/razdel-soveta-molodykh-uchenykh-zapustili-na-sayte-administratsii-prezidenta-1051267277.html

Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента

Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых. 04.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-04T11:45+0300

2024-06-04T11:45+0300

2024-06-04T12:50+0300

в абхазии

ученые

абхазия

наука

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/04/1051266889_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_149c8c220e6a80dd276eeaea21e40900.jpg

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых. Информация о составе Совета, его деятельности, правовая и отчетная документация теперь в открытом доступе.В состав Совета входят 35 молодых ученых, возглавляет организацию советник президента по науке Милана Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/abesalom-kvarchiya-vstretilsya-s-predstavitelyami-soveta-molodykh-uchenykh-abkhazii-1050789006.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ученые, абхазия, наука