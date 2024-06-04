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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/razdel-soveta-molodykh-uchenykh-zapustili-na-sayte-administratsii-prezidenta-1051267277.html
Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента
Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых. 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T11:45+0300
2024-06-04T12:50+0300
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых. Информация о составе Совета, его деятельности, правовая и отчетная документация теперь в открытом доступе.В состав Совета входят 35 молодых ученых, возглавляет организацию советник президента по науке Милана Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/abesalom-kvarchiya-vstretilsya-s-predstavitelyami-soveta-molodykh-uchenykh-abkhazii-1050789006.html
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ученые, абхазия, наука
ученые, абхазия, наука

Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента

11:45 04.06.2024 (обновлено: 12:50 04.06.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых
На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых.
Информация о составе Совета, его деятельности, правовая и отчетная документация теперь в открытом доступе.
В состав Совета входят 35 молодых ученых, возглавляет организацию советник президента по науке Милана Бжания.
Руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия встретился с представителями Совета молодых ученых Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2024
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Деятельность Совета молодых ученых презентовали в Сухуме
17 апреля, 13:00
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