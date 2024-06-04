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Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента
Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых. 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T11:45+0300
2024-06-04T11:45+0300
2024-06-04T12:50+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых. Информация о составе Совета, его деятельности, правовая и отчетная документация теперь в открытом доступе.В состав Совета входят 35 молодых ученых, возглавляет организацию советник президента по науке Милана Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/abesalom-kvarchiya-vstretilsya-s-predstavitelyami-soveta-molodykh-uchenykh-abkhazii-1050789006.html
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Раздел Совета молодых ученых запустили на сайте Администрации президента
11:45 04.06.2024 (обновлено: 12:50 04.06.2024)
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. На сайте президента Абхазии запустили раздел, посвященный деятельности Совета молодых ученых.
Информация о составе Совета, его деятельности, правовая и отчетная документация теперь в открытом доступе.
В состав Совета входят 35 молодых ученых, возглавляет организацию советник президента по науке Милана Бжания.