https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/eksport-abkhazskoy-klubniki-sokratilsya-pochti-na-40-1051274688.html

Экспорт абхазской клубники сократился почти на 40%

Экспорт абхазской клубники сократился почти на 40%

Sputnik Абхазия

В прошлом году к июню из республики экспортировали 48,7 тонны клубники. 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T10:45+0300

2024-06-05T10:45+0300

2024-06-05T11:02+0300

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абхазия

таможня

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Экспорт клубники из Абхазии сократился на 39,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает Государственный таможенный комитет. Снижение объема экспорта связано с тем, что число предпринимателей, занимающихся вывозом клубники, также сократилось. "Многие из них перешли на реализацию других плодово-ягодных культур. С каждым годом эта тенденция только усиливается", – говорится в сообщении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/yagody-ili-tsitrusy-klubnichnyy-biznes-v-sele-katsikyt-1046358957.html

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