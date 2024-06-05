https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/eksport-abkhazskoy-klubniki-sokratilsya-pochti-na-40-1051274688.html
Экспорт абхазской клубники сократился почти на 40%
Экспорт абхазской клубники сократился почти на 40%
Sputnik Абхазия
В прошлом году к июню из республики экспортировали 48,7 тонны клубники. 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T10:45+0300
2024-06-05T10:45+0300
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Экспорт клубники из Абхазии сократился на 39,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает Государственный таможенный комитет. Снижение объема экспорта связано с тем, что число предпринимателей, занимающихся вывозом клубники, также сократилось. "Многие из них перешли на реализацию других плодово-ягодных культур. С каждым годом эта тенденция только усиливается", – говорится в сообщении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/yagody-ili-tsitrusy-klubnichnyy-biznes-v-sele-katsikyt-1046358957.html
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абхазия, таможня
Экспорт абхазской клубники сократился почти на 40%
10:45 05.06.2024 (обновлено: 11:02 05.06.2024)
В прошлом году к июню из республики экспортировали 48,7 тонны клубники.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Экспорт клубники из Абхазии сократился на 39,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает Государственный таможенный комитет.
В начале июня 2024 года было вывезено 29,5 тонны, в прошлом году — 48,7.
Снижение объема экспорта связано с тем, что число предпринимателей, занимающихся вывозом клубники, также сократилось.
"Многие из них перешли на реализацию других плодово-ягодных культур. С каждым годом эта тенденция только усиливается", – говорится в сообщении.