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МИД Абхазии: резолюция Генассамблеи ООН не отражает реальную ситуацию в регионе
МИД Абхазии: резолюция Генассамблеи ООН не отражает реальную ситуацию в регионе
Sputnik Абхазия
Резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" была принята на 78-й сессии ГА 4... 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T18:00+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии" носит предвзятый характер и не отражает ситуацию в регионе, говорится в комментарии МИД Абхазии. "Становится очевидным, что так называемое международное сообщество своими односторонними действиями демонстрирует полное нежелание учитывать позицию Республики Абхазия по данному вопросу", – сообщается в публикации.МИД призвал Генассамблею проявить политическую волю и обеспечить участие Абхазии в работе профильных комитетов ООН. Республика имеет право донести свою позицию до мира, это соответствует духу устава Организации Объединенных Наций и принципам демократии."Призываем также грузинскую сторону отказаться от порочной практики продвижения указанной резолюции на полях Генассамблеи ООН и приступить к полноценному диалогу в рамках единственного действующего международного формата – международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье", – говорится в комментарии.Резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" была принята на 78-й сессии ГА 4 июня, инициатором были Грузия и 63 страны. В ней выражается озабоченность "насильственным изменением демографической ситуации" и подчеркивается необходимость разработки механизма для беспрепятственного возвращения беженцев. Документ одобрили 103 государства, против выступили 9 стран, в том числе Россия, Никарагуа и Беларусь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html
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МИД Абхазии: резолюция Генассамблеи ООН не отражает реальную ситуацию в регионе
Резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" была принята на 78-й сессии ГА 4 июня, инициатором были Грузия и 63 страны.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии" носит предвзятый характер и не отражает ситуацию в регионе, говорится в комментарии
МИД Абхазии.
Ведомство указывает, что Абхазия на протяжении многих лет добивается возможности высказать собственную позицию по данному вопросу, но эти требования игнорируются.
"Становится очевидным, что так называемое международное сообщество своими односторонними действиями демонстрирует полное нежелание учитывать позицию Республики Абхазия по данному вопросу", – сообщается в публикации.
МИД призвал Генассамблею проявить политическую волю и обеспечить участие Абхазии в работе профильных комитетов ООН. Республика имеет право донести свою позицию до мира, это соответствует духу устава Организации Объединенных Наций и принципам демократии.
"Призываем также грузинскую сторону отказаться от порочной практики продвижения указанной резолюции на полях Генассамблеи ООН и приступить к полноценному диалогу в рамках единственного действующего международного формата – международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье", – говорится в комментарии.
Резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" была принята на 78-й сессии ГА 4 июня, инициатором были Грузия и 63 страны.
В ней выражается озабоченность "насильственным изменением демографической ситуации" и подчеркивается необходимость разработки механизма для беспрепятственного возвращения беженцев. Документ одобрили 103 государства, против выступили 9 стран, в том числе Россия, Никарагуа и Беларусь.