https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/mid-abkhazii-rezolyutsiya-genassamblei-oon-ne-otrazhaet-realnuyu-situatsiyu-v-regione-1051280216.html

МИД Абхазии: резолюция Генассамблеи ООН не отражает реальную ситуацию в регионе

МИД Абхазии: резолюция Генассамблеи ООН не отражает реальную ситуацию в регионе

Sputnik Абхазия

Резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" была принята на 78-й сессии ГА 4... 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T18:00+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии" носит предвзятый характер и не отражает ситуацию в регионе, говорится в комментарии МИД Абхазии. "Становится очевидным, что так называемое международное сообщество своими односторонними действиями демонстрирует полное нежелание учитывать позицию Республики Абхазия по данному вопросу", – сообщается в публикации.МИД призвал Генассамблею проявить политическую волю и обеспечить участие Абхазии в работе профильных комитетов ООН. Республика имеет право донести свою позицию до мира, это соответствует духу устава Организации Объединенных Наций и принципам демократии."Призываем также грузинскую сторону отказаться от порочной практики продвижения указанной резолюции на полях Генассамблеи ООН и приступить к полноценному диалогу в рамках единственного действующего международного формата – международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье", – говорится в комментарии.Резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" была принята на 78-й сессии ГА 4 июня, инициатором были Грузия и 63 страны. В ней выражается озабоченность "насильственным изменением демографической ситуации" и подчеркивается необходимость разработки механизма для беспрепятственного возвращения беженцев. Документ одобрили 103 государства, против выступили 9 стран, в том числе Россия, Никарагуа и Беларусь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html

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