https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/provozhaya-vesnu-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may-1051268509.html

Провожая весну: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

Провожая весну: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

Sputnik Абхазия

По официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили в общей сложности 7091 протокол за нарушения ПДД в мае. 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T09:00+0300

2024-06-05T09:00+0300

2024-06-05T09:00+0300

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники Госавтоинспекции республики выписали 225 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в мае.В тройке "призеров" без изменений. Первое место среди всех городов и районов страны по количеству выписанных протоколов за этот вид нарушения ПДД по-прежнему занимает Сухум – 75 случаев.Вторую и третью позиции уже по сложившейся многолетней традиции в мае снова заняли Гагрский (49 штрафов) и Гудаутский (43) районы. Их разделили всего шесть протоколов.За ними расположились Очамчырский, Гулрыпшский и Сухумский районы. На троих они за месяц "сообразили" 55 штрафов. Примером для подражания все еще остаются Галский и Ткуарчалский районы, где в мае выписали два и одно "письмо счастья" соответственно.Подвыпивших несовершеннолетних автолюбителей и тем, кому от 18 до 20 лет, в мае на дорогах республики зафиксировано не было. Если в апреле "золото" поделили нетрезвые "лихачи" старше 50 лет и в возрасте от 35 до 40 лет, то в этот раз единоличными обладателями первого места стали те, кому от 40 до 45 лет – их всего 44 человека."Серебро" забрали те, кому от 40 до 45 лет – их в мае было 41 человек, а "бронза" досталась водителям подшофе в возрасте от 45 до 50 лет.Двум самым молодым нарушителям в прошлом месяце было по 21 году. Они оба из Сухума. Самому старшему – 76 лет. Он из Гагры и старше своего апрельского предшественника на шесть лет.Среди общего количества нетрезвых автомобилистов в мае было семь гостей из России и две представительницы прекрасной половины человечества из столицы, которые, прежде чем сесть за руль своей "ласточки", опрокинули пару бокалов с горячительным напитком. Им 35 и 29 лет.В день труда и весны 1 мая на "радары" блюстителей правопорядка на дорогах страны попались четверо нетрезвых автомобилистов.В День Победы в Великой Отечественной войне настроение было подпорчено трем подвыпившим водителям. Все они были старше 55 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel--1051089627.html

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