https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/sud-v-abkhazii-priznal-grazhdanina-sirii-vinovnym-v-ubiystve-s-osoboy-zhestokostyu-1051275671.html

Суд в Абхазии признал гражданина Сирии виновным в убийстве с особой жестокостью

Суд в Абхазии признал гражданина Сирии виновным в убийстве с особой жестокостью

Sputnik Абхазия

19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, россиянкой Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений. 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T13:09+0300

2024-06-05T13:09+0300

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Верховный суд Абхазии признал гражданина Сирии Амера Халила виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает Генпрокуратура.Халил направлен на принудительное лечение в отделение строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы. 19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 ранений ножом и ножницами. Преступление произошло в Сухуме. Женщина скончалась.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-rydvana-khan-ipa-napravleno-v-verkhovnyy-sud-abkhazii-1051166228.html

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