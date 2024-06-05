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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/sud-v-abkhazii-priznal-grazhdanina-sirii-vinovnym-v-ubiystve-s-osoboy-zhestokostyu-1051275671.html
Суд в Абхазии признал гражданина Сирии виновным в убийстве с особой жестокостью
Суд в Абхазии признал гражданина Сирии виновным в убийстве с особой жестокостью
Sputnik Абхазия
19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, россиянкой Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений. 05.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Верховный суд Абхазии признал гражданина Сирии Амера Халила виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает Генпрокуратура.Халил направлен на принудительное лечение в отделение строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы. 19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 ранений ножом и ножницами. Преступление произошло в Сухуме. Женщина скончалась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-rydvana-khan-ipa-napravleno-v-verkhovnyy-sud-abkhazii-1051166228.html
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Суд в Абхазии признал гражданина Сирии виновным в убийстве с особой жестокостью

13:09 05.06.2024 (обновлено: 14:30 05.06.2024)
© Sputnik / Акоп Кущян Верховный суд
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, россиянкой Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Верховный суд Абхазии признал гражданина Сирии Амера Халила виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает Генпрокуратура.
Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством в форме заболевания головного мозга. Он не мог отдавать отчет в своих действиях и представляет особую опасность для себя и окружающих.
Халил направлен на принудительное лечение в отделение строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы.
19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 ранений ножом и ножницами. Преступление произошло в Сухуме. Женщина скончалась.
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