https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/bez-ucheta-mneniya-naroda-kak-prinimali-novuyu-konstitutsiyu-abkhazskoy-assr-1051282930.html

Без учета мнения народа: как принимали новую Конституцию Абхазской АССР

Без учета мнения народа: как принимали новую Конституцию Абхазской АССР

Sputnik Абхазия

7 октября 1977 года в Советском Союзе была принята новая Конституция. В соответствии с правилами возникла необходимость принятия конституций союзных и... 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T09:00+0300

2024-06-06T09:00+0300

2024-06-06T10:38+0300

в абхазии

абхазия

история

ссср

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102261/66/1022616693_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5dd339a61376b499ce418f7a6d0835a4.jpg

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Конституция Абхазской АССР 1978 года была принята без учета воли абхазского народа, рассказал в интервью Sputnik доктор исторических наук Аслан Авидзба. В нем они изложили сложившуюся обстановку в республике и призывали принять радикальные меры во взаимоотношениях Абхазии и Грузии."Речь шла о том, что дальше так продолжаться не может, ибо все абхазское игнорируется – история, топонимика, язык и так далее. Это было сделано для того, чтобы на все эти вопросы обратили внимание, и это было учтено в Конституции 1978 года", – подчеркнул ученый. Но интересы абхазов в Москве к сведению не приняли. Другие автономные республики могли выдвинуть такое же требование, что могло пошатнуть стабильность Советского Союза, поэтому письмо переслали в Тбилиси. Была дана установка о репрессивных мерах по отношению к тем, кто подписал это письмо, и эти шаги были предприняты. "Но ситуация сложилась таким образом, что абхазский народ, встал на защиту своих сыновей. Репрессировать всех, видимо, посчитали невозможным", – заметил Авидзба. В мае 1978 года в Абхазии состоялся митинг. Одним из основных требований, которые звучали на нем, было внесение изменений в Конституцию. Речь шла о возможности свободного перехода автономных республик из одной союзной республики в другую. "Во всех этих волнениях возник вопрос о включении в готовящийся текст новой Конституции пункта о праве выхода Абхазии из состава Грузии. Естественно это не было учтено, и кульминацией всего движения в поддержку написавших письмо был митинг 22 мая 1978 года в Сухуме", – сказал он. За день до этого состоялось заседания Абхазского обкома с участием секретаря ЦК КПСС Ивана Капитонова и руководства Грузии в лице Эдуарда Шеварднадзе. На этой встрече Капитонов сказал, что все требования абхазской стороны можно учесть и по возможности выполнить, кроме возможности выхода Абхазии из состава Грузии. "Это он повторил и на второй день на митинге, где присутствовали представители абхазского народа. Людям, естественно, это не могло понравиться. Наряду с просьбой разойтись людям сказали, что Конституцию еще будут дорабатывать и каким-то образом интересы жителей республики будут учтены", – рассказал Аслан Авидзба. 1 июня ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление об Абхазии, в котором были обозначены пункты о создании университета на базе Сухумского пединститута, двух новых журналов на абхазском языке, запуске вещания Абхазского телевидения, расширении в Сухуме жилищного строительства и прекращении в Абхазии промышленной рубки лесов. Уже 6 июня внезапно, чуть ли не секретно от абхазского народа, собрали сессию Верховного Совета. Здание было окружено милицией и войсками. На этой сессии была принята Конституция Абхазской АССР, в которой не учитывались требования представителей абхазского этноса о включении пункта о праве выхода Абхазии из состава Грузии. Это привело к волнениям. В Лыхны состоялся народный сход, 30 тысяч людей продолжали отстаивать свои требования. Сход посетило руководство Абхазии и Грузии. Политики пытались объяснить, что исполнить требования невозможно, но они обещали наполнить содержанием термин "автономия", пойти на уступки. Народные волнения не прекращались до конца года, но революционное настроение со временем пошло на спад.Это был один из периодов национально-освободительного движения абхазского народа. Борьба республики за повышение своего политического статуса и государственной независимости продолжалась на протяжении всего ХХ столетия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/vopreki-prepyatstviyam-kak-razrabatyvalas-i--prinimalas-konstitutsiya-abkhazii-1049228148.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/Vopreki-vole-naroda-kak-Abkhazskaya-SSR-stala-avtonomiey-v-sostave-Gruzii-1029485654.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история, ссср