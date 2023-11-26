https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/vopreki-prepyatstviyam-kak-razrabatyvalas-i--prinimalas-konstitutsiya-abkhazii-1049228148.html

Вопреки препятствиям: как разрабатывалась и принималась Конституция Абхазии

Вопреки препятствиям: как разрабатывалась и принималась Конституция Абхазии

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-26T13:47+0300

2023-11-26T13:47+0300

2023-11-26T13:47+0300

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Ежегодно 26 ноября в республике отмечают день принятия главного закона государства. Конституция Абхазии принималась с тяжелое послевоенное время, во времена экономическое блокады и политических сложностей. Тем не менее, не смотря на все сложности, политическое сообщество молодой республики смогло отстоять право молодого государства на принятие главного закона.SputnikПредпосылкиВ августе 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял "Постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" и "Декларацию о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики".Декларация же объявляла Абхазию Советской социалистической республикой и определяла ее как "суверенное социалистической государство, созданное на основе осуществления абхазской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение".Верховный Совет Грузии декларацию и постановление счел недействительными и не обладающими юридической силой.Тем не менее, Конституция 1978 года продолжала действовать в республике до июля 1992 года, когда Верховный совет Абхазии принял постановление о прекращении ее действия. В постановлении отмечалось, что оно было принято "в целях преодоления правовой неурегулированности", возникшей после того, как Временный Военный совет Грузии в феврале 1992 года отменил Конституцию Грузинской ССР 1978 года и восстановил Конституцию Грузинской Демократической Республики 1921 года, в которой статус Абхазии не был конкретизирован."До принятия новой Конституции была введена в действие Конституция 1925 года, по которой, как уже отмечалось, Абхазия провозглашалась суверенным государством. При этом, действующая система органов законодательной, исполнительной и судебной власти сохранялась. Было также утверждено название "Республика Абхазия", принят новый флаг и герб Абхазии. Конституция 1925 года стала тем юридическим "инструментом", апелляция к которому послужила легитимации права Абхазии на суверенитет", - объясняется в работе доктора филологических наук, профессора Вячеслава Чирикба "Конституции Абхазии. XX век".Желание Абхазии установить правовую справедливость привело к эскалации военного конфликта в августе 1992 года. Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и завершилась победой абхазского народа и фактической независимостью страны.Решительный шагКонституционную комиссию после войны возглавлял на тот момент председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба. 26 ноября 1994 года он был избран президентом. Подготовка к сессии Верховного Совета в тот день проходила, насколько это возможно в условиях Абхазии, негласно. Повестка дня заседания не объявлялась заранее. Причин тому было немало, так как соседние государства были настроены против подобных шагов Абхазии.В одном из интервью корреспонденту Sputnik историк, политик Станислав Лакоба, занимавший в то время должность первого заместителя председателя Верховного Совета, назвал это время сложным. Обстановку усугубляла и ситуация в Чеченской республике, отметил Лакоба.По словам историка, на Владислава Ардзинба оказывалось очень большое давление, во время заседания он часто отлучался на переговоры. В один из таких "перерывов" президент сообщил Лакоба, что спецпредставитель России настаивал, чтобы закон не был принят, так как это могло помешать переговорному процессу с Грузией.После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: "Как быть, как ты думаешь?". Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ", – рассказал он.По словам Лакоба, не все депутаты тогда поддержали эту идею. Несколько человек воздержались по разным обстоятельствам. Несмотря на все противодействие, Ардзинба сделал очень решительный шаг, и документ исторической важности был принят.ПоследствияПоследствия этого шага для республики были серьезными. Практически сразу после этого – в декабре 1994 года – Россия объявила Абхазии экономическую блокаду.В апреле 1994 года Абхазия и Грузия, представители ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН подписали в Москве Заявление о мерах по политическому урегулированию. Этот документ констатировал факт отсутствия государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией. Позже директор Центра стратегических исследований при президенте, а в то время депутат Верховного Совета Абхазии Олег Дамения в интервью Sputnik отметил, что мировые политические силы уже не могли предпринять чего-то большего для разрешения конфликта."Международное сообщество исчерпало свою миссию по урегулированию конфликта. Большего сделать оно не могло. Для нас это означало, что в правовом плане надо было начать строительство государства. Нам нужно было подумать, как формировать свое государство в правовом плане. Мы пришли к выводу, что нам нужно принять новую Конституцию. На основе старой советской Конституции взаимодействовать с международным сообществом было нельзя. Нам надо было считаться с тем, как устроен мир, как устроены другие государства", - сказал он.ИзмененияЗа 29 лет в главный закон Абхазии несколько раз вводились изменения.В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, они стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.

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