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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T15:47+0300
2024-06-06T15:47+0300
2024-06-06T16:21+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. В пятницу, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, днем местами возможен слабый дождь.Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от + 22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июня
15:47 06.06.2024 (обновлено: 16:21 06.06.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. В пятницу, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, днем местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от + 22°С до +27°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.