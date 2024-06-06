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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T15:47+0300

2024-06-06T15:47+0300

2024-06-06T16:21+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. В пятницу, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман, днем местами возможен слабый дождь.Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от + 22°С до +27°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии