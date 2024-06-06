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Средства ПВО России за сутки сбили 48 украинских дронов
Средства ПВО России за сутки сбили 48 украинских дронов
Sputnik Абхазия
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1490 человек. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T16:29+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в течение суток сбили 48 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Всего с начала спецоперации уничтожено: 610 самолетов, 274 вертолета, 25225 беспилотников, 527 зенитных ракетных комплексов, 16276 танков и других боевых бронемашин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10162 орудия полевой артиллерии и минометов.
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Средства ПВО России за сутки сбили 48 украинских дронов
16:29 06.06.2024 (обновлено: 17:08 06.06.2024)
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1490 человек.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в течение суток сбили 48 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.
Также за сутки были сбиты противокорабельная ракета, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 610 самолетов, 274 вертолета, 25225 беспилотников, 527 зенитных ракетных комплексов, 16276 танков и других боевых бронемашин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10162 орудия полевой артиллерии и минометов.