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Бжания: Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами
Бжания: Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Аслан... 07.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-07T18:00+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Аслан Бжания. Он отметил, что в летнее время и в сентябре пункт пропуска на абхазо-российской границе работает на пределе своих возможностей. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" в курортный сезон превышает его возможности почти в семь раз.По данным таможни Краснодарского края, летом в выходные дни российско-абхазскую границу пересекают более 11 тысяч транспортных средств и 60 тысяч человек в обоих направлениях.
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абхазия, россия, государственная граница, политика, аслан бжания
абхазия, россия, государственная граница, политика, аслан бжания
Бжания: Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами
18:00 07.06.2024 (обновлено: 19:07 07.06.2024)
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Аслан Бжания.
Он отметил, что в летнее время и в сентябре пункт пропуска на абхазо-российской границе работает на пределе своих возможностей.
"Но со временем я рассчитываю, что мы придем к такой истории взаимоотношений, когда пункта пропуска не будет. Граница будет, а пункт пропуска со временем станет ненужным", — добавил Аслан Бжания.
Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.
Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" в курортный сезон превышает его возможности почти в семь раз.
По данным таможни Краснодарского края, летом в выходные дни российско-абхазскую границу пересекают более 11 тысяч транспортных средств и 60 тысяч человек в обоих направлениях.