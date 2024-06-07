https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/bzhaniya-rossiya-i-abkhaziya-vedut-rabotu-po-uproscheniyu-pogranichnogo-kontrolya-mezhdu-stranami-1051303855.html

Бжания: Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами

Бжания: Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Аслан... 07.06.2024, Sputnik Абхазия

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россия

государственная граница

политика

аслан бжания

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Аслан Бжания. Он отметил, что в летнее время и в сентябре пункт пропуска на абхазо-российской границе работает на пределе своих возможностей. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.Нагрузка на автомобильный пункт пропуска "Адлер" в курортный сезон превышает его возможности почти в семь раз.По данным таможни Краснодарского края, летом в выходные дни российско-абхазскую границу пересекают более 11 тысяч транспортных средств и 60 тысяч человек в обоих направлениях.

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абхазия, россия, государственная граница, политика, аслан бжания