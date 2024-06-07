Милана Хашба приняла участие в Фестивале национальных культур в Беларуси
© Foto / Милана ХашбаКоординатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба посетила открытие Фестиваля национальных культур в белорусском городе Гродно.
© Foto / Милана Хашба
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба посетила открытие Фестиваля национальных культур в белорусском городе Гродно.
"Как правило в дни фестиваля на улицах города очень празднично и многолюдно. Открыты различные концертные площадки, национальные подворья с традиционными обрядами и национальной кухней. Также проходят различные выставки. Республика Беларусь в эти дни является общим домом для многих народов самой разной этнической и конфессиональной принадлежности. В городе царит особая атмосфера, могу сказать за себя, что я духовно обогатилась и прониклась художественными традициями различных народов, которые проживают в Республике Беларусь", - сказала Милана Хашба в интервью Sputnik.
Она также добавила, что обсуждается вопрос приезда делегации Беларуси в Абхазию для налаживания взаимоотношений в различных сферах.
В первый день фестиваля Милана Хашба приняла участие в дискуссии "Межкультурная молодежная диалоговая площадка национальных диаспор: "Вместе мы едины!".
"В ходе этой дискуссии обсуждались вопросы межкультурной коммуникации, различных культурно-образовательных программ. В частности между молодежными организациями Республики Абхазия и Республики Беларусь", - сказала Хашба.
Она отметила, что состоялась встреча с представителем благотворительного фонда имени Алексея Талая Диной Хартманн.
"Мы обсудили дальнейшее сотрудничество между фондом и социальной платформой "Будущее Абхазии". В ближайшее время мы дадим более подробную информацию по вопросу сотрудничества. Также встречались с секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александром Лукьяновым, который является организатором фестиваля национальных культур", - заметила Хашба.
© Foto / Милана ХашбаКоординатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба посетила открытие Фестиваля национальных культур в белорусском городе Гродно.
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба посетила открытие Фестиваля национальных культур в белорусском городе Гродно.
© Foto / Милана Хашба
Фестиваль национальных культур продлится три дня, до 9 июня.