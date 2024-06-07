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Милана Хашба приняла участие в Фестивале национальных культур в Беларуси

Милана Хашба приняла участие в Фестивале национальных культур в Беларуси

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба посетила открытие Фестиваля национальных культур в белорусском городе... 07.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-07T21:10+0300

2024-06-07T21:10+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба посетила открытие Фестиваля национальных культур в белорусском городе Гродно. "Как правило в дни фестиваля на улицах города очень празднично и многолюдно. Открыты различные концертные площадки, национальные подворья с традиционными обрядами и национальной кухней. Также проходят различные выставки. Республика Беларусь в эти дни является общим домом для многих народов самой разной этнической и конфессиональной принадлежности. В городе царит особая атмосфера, могу сказать за себя, что я духовно обогатилась и прониклась художественными традициями различных народов, которые проживают в Республике Беларусь", - сказала Милана Хашба в интервью Sputnik. Она также добавила, что обсуждается вопрос приезда делегации Беларуси в Абхазию для налаживания взаимоотношений в различных сферах. В первый день фестиваля Милана Хашба приняла участие в дискуссии "Межкультурная молодежная диалоговая площадка национальных диаспор: "Вместе мы едины!". Она отметила, что состоялась встреча с представителем благотворительного фонда имени Алексея Талая Диной Хартманн. "Мы обсудили дальнейшее сотрудничество между фондом и социальной платформой "Будущее Абхазии". В ближайшее время мы дадим более подробную информацию по вопросу сотрудничества. Также встречались с секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александром Лукьяновым, который является организатором фестиваля национальных культур", - заметила Хашба. Фестиваль национальных культур продлится три дня, до 9 июня.

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